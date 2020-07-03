台灣外交突破或止血？　台學者解碼台灣與索馬里蘭關係內幕

7月1日，台灣外交部長吳釗燮召開記者會，宣布與東非索馬里蘭（Somaliland）已於2月26日在台北賓館簽署《中華民國（台灣）政府與索馬里蘭共和國政府雙邊議定書》，雙方將會互設代表處，其中台灣在索馬里蘭代表處將一反常例，定名「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。 對此，《多維新聞》訪問了台灣的非洲研究專家、政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生教授，針對台灣此次的外交進展深入分析。 此次訪問共分兩篇文章發出，本文為第一篇。

「非洲之角」：台灣楔入的背景

嚴震生指，索馬里蘭曾是英國殖民地，而南邊的索馬里則是意大利殖民地，不過雙方都是同文同種的人民，他們在1960年獨立後曾經是一個國家。然而索馬里1990年發生內戰，索馬里蘭趁機宣布獨立，至今已30年。同時，目前各國所承認的索馬里國境線內部仍有好幾個政權宣布獨立，嚴震生形容，這是中央政府完全沒辦法管制、控制這個國家的一個地方。

政治大學國際關係研究員嚴震生教授認為，台灣在索馬里蘭設立代表處是自貶。（多維新聞）

與科索沃（Kosovo）受到歐美承認的情況不同，索馬里蘭雖有自己政府、國會選舉，社會也相對穩定，但全世界沒有一個國家承認它，反而承認一個有海盜、軍閥割據，瀰漫無政府主義、恐怖主義的索馬里，「這就是國際現實」，但嚴震生也提到，「如果是不被承認的話，我們為什麼不直接建交？這就沒有道理」。

至於非洲聯盟（African Union）與歐美的態度是希望索馬里與索馬里蘭統一嗎？嚴震生解釋，他們希望雙索對話，如果索馬里蘭同意統一，當然願意接受，但如果索馬里也願意和平接受索馬里蘭獨立，也是被歐美等各國贊成。

嚴震生補充，索馬里與索馬里蘭總統2020年2月曾有會面，6月又透過吉布提進行溝通，在非洲之角這個地方，特別是埃塞俄比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）非常積極斡旋區域和平，他因解決了埃塞俄比亞與厄立特里亞之間的矛盾衝突得了諾貝爾和平獎，當然也希望看到旁邊的索馬里跟索馬里蘭能夠和平。目前癥結點在於索馬里蘭希望能夠得到承認，但索馬里雖對內戰時期的作為道歉，但仍希望統一，索馬里蘭目前還不接受。

索馬里內部政權林立，台灣外交部長承認西北部的索馬里蘭1991年即獨立，現為獨立國家，這個說法也打破國際認知，目前全球除台灣外，無任何國家承認索馬里藍為獨立國家。（維基百科公有領域）

儘管索馬里區域政權林立，在這個時間點、這個狀態下，台灣與索馬里蘭發展關係，嚴震生仍予以肯定，「也看不出來索馬里現在有能力來用軍事介入這個問題。分崩離析，沒有辦法有一個有效統合的中央政府未來能夠來用軍隊來統一索馬里蘭、用軍事力量，所以看不出來有這個傾向的話，我覺得現在建交應該沒有問題」。

稱不上外交突破 「只能算止血」

對於台灣外交部長吳釗燮表示，雙方乃是2月26日即簽訂協議，可是卻到7月1日才公布，拖了這麼久，背後的考慮為何？而台灣又為何不直接與索馬里蘭建交？

嚴震生表示，「這點我一直認為很糟糕」，他解讀因為索馬里蘭不被世界承認（包括中國大陸），倘若台灣與之建交，並沒有破壞哪一個國家的「一中政策」，也不是跟大陸互挖牆角，因為這根本不是大陸的牆角。

嚴震生進一步闡述，過去台灣與一些大國，例如美國、日本、南韓、南非即使斷交，也設代表處，因為雙方經貿文化交流都非常綿密，有非常多互動，但是隻有大國才設代表處，小國是不會設代表處的，除非有邦交，「所以索馬里蘭是沒有這個資格讓我們設代表處的」。

蔡英文早前曾接見索馬里蘭外長哈吉·穆罕默德。（蔡英文Facebook）

尤其，索馬里蘭目前與台灣沒有什麼來往，未來的商業考慮也還在發展中，要設就應該設大使館，嚴震生批評蔡英文政府，「你跟一個不被承認的國家搞一個辦事處，我覺得這是貶低自己了」。

對於吳釗燮稱雙方互設代表處是雙方覺得最符合自己的利益，嚴震生認為，之所以符合台方利益，「恐怕是因為他把台灣用上去了」，他也提醒，台灣恐怕是因為邦交七連斷，所以覺得設代表處都算外交突破，「但這哪算是突破？只能算暫時止血」。

雙方並未建立邦交一事，嚴震生認為，唯一的可能是目前台灣還有15個邦交國，「不希望變成只是在不被承認的國家當中互相承認，台灣還沒有淪落到這個地步」。