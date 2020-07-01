台外交部長吳釗燮宣布：與索馬里蘭互設具官方性質代表處

據台灣傳媒今日（1日）報道，非洲國家索馬里蘭（Somaliland，台稱索馬利蘭）總統阿卜迪（Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。 台外交部下午3時半舉行索馬里蘭議題新聞說明會，由部長吳釗燮主持；吳釗燮正式宣布，雙方將互設具官方性質的代表處，其中台灣在索馬里蘭的代表處將以台灣為名，叫做「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

吳釗燮說，為推動跟非洲國家合作關係，拓展在東非布局，經協商，他2月26日與來台訪問的索馬里蘭外交部長共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬里蘭共和國政府雙邊議定書」，雙方同意以「台灣代表處」及「索馬里蘭代表處」（Somaliland Representative Office）名稱互設官方代表機構，並互派代表。

索馬里蘭總統阿卜迪（白帽者）。 （musebiihi/Twitter）

吳釗燮說，這一次協定使用「台灣代表處」，對方非常樂意接受，由於雙方非正式邦交關係，因此未使用中華民國名稱。這不是台灣駐外代表處首次以台灣為名，但先前在其他地方以台灣為名都被改掉。台灣方面人員已於2月6日進駐索國，設處相關作業持續進行，雙方將進一步磋商代表處正式揭牌日期。

雙方將展開7面向合作計劃

吳釗燮表示，索馬里蘭1991年獨立以來已歷經3次總統大選，政治穩定、民主持續深化，台灣與索馬里蘭之間除了政府合作，無政府組織亦有前往索國義診，索馬里蘭肯定台灣模式，期盼深化合作。而索馬里蘭擁有非常豐富的礦產資源，台方人員已在2月6日進駐該國，但受疫情影響，後續會磋商揭牌儀式，接下來雙方會展開農業、漁業、能源、教育、衛生、礦業、資訊等深化合作。

吳釗燮又指，台灣國際處境艱難，但不會因此退縮，政府將持續深化與理念相近國家的實質關係，持續扮演世界良善力量，並透過「台灣模式」的合作精神，繼續和全球夥伴合作。

據索馬里蘭傳媒此前報道，阿卜迪任命了一位「通常被稱為台灣的中華民國代表」，而台灣政府今年稍早已在索馬里蘭成立辦公室，正與索馬里蘭進行各項技術合作。索馬里蘭與台灣長期發展關係，包括派出高層級的台灣官員代表團，以及外交官員之間的訪問。

索馬里蘭地理位置：

索馬里蘭位於東非的「非洲之角」，是一個事實上獨立的共和國，曾受英國殖民統治。1991年5月，索馬里內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬里蘭共和國，但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬里蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，面積137,600平方公里，首都哈爾格薩。該國東部和邦特蘭（經由聯邦制與索馬里統合的分裂州）接壤，西部和南部與埃塞俄比亞接壤，吉布提在其西北方，北面隔着亞丁灣和也門相望。

（綜合報道）