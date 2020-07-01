【新冠肺炎】歐盟解封名單無台灣　台外交部：建議台旅客勿往歐洲

日前歐盟宣布第一波解封名單，包含日本、韓國、泰國等，台灣、美國則未列名「安全國家名單」。 對此，台外交部表示，歐洲疫情仍未穩定受控，台灣仍將歐洲地區的旅遊疫情建議維持在「第三級」（警吿），建議台灣旅客非必要應避免前往歐洲旅遊。台外交部稱，不會因為歐方期盼互惠，而影響台灣應有的防疫措施。

台外交部稱，有關歐盟宣布於7月1日起對15個非歐盟國家開放邊境，考慮歐洲疫情仍未穩定受控，開放邊境存在疫情傳播風險，因此，台灣中央流行疫情指揮中心公布的「低度及中低度疫情風險名單」尚未包括歐洲；目前指揮中心仍將歐洲地區的旅遊疫情建議維持在「第三級」（警吿），建議台灣旅客非必要應避免前往歐洲旅遊。

台外交部說明，目前台灣對歐洲疫情的評估沒有改變，雖然台灣希望歐盟能將台灣列入該開放名單，但由於「互惠」是歐方考慮的重要因素之一，台灣不會因為歐方期盼互惠，而影響台灣應有的防疫措施，改變台灣既定的逐步解封步驟，讓台灣人民承擔國際疫情的風險。

台外交部強調，台灣將持續與歐方溝通，建議雙方秉持客觀的科學原則，審慎評估解除邊境管制的可行方案，適時、適度並在可管控風險的原則下，進行雙邊旅行入出境安排，以有效維護台灣人民健康。