國安法｜台陸委會批國安法「史上最誇張」　稱中共「與世界為敵」

「港版國安法」日前正式施行，引起國際關注。台陸委會邱垂正於7月2日批評「港版國安法」的管轄權無所不包、無所不在，堪稱史上最誇張的法律。 他稱，這充分顯示中共為了維護政權安全，無所不用其極，全面封殺其無法容忍的意見，與全世界為敵。

7月2日，台陸委會舉行例行記者會。針對「台港服務交流辦公室」7月1日揭牌運作，提供港人來台投資移民、就學就業，以及政治因素尋求援助等專案諮詢，陸委會發言人邱垂正指出，運作第一天共接獲逾180通電話、郵件的詢問，大多是移民、就業等一般詢問，但也有詢問《港澳條例》第18條，以及從香港打來的諮詢電話。

7月1日，台港服務交流辦公室正式開始營運，辦公室雖以服務交流為名，卻設在台灣民主基金會大樓內，別具意涵。陸委會主委陳明通致詞時還批評「港版國安法」是天朝帝國給世界子民的律令。（楊家鑫／多維新聞）

邱垂正表示，台灣公布援助專案是非常之舉，台灣支持港人爭取自由、民主、人權等普世價值，過去政策如此，未來也不會改變。並強調，台灣關心香港情勢，但並未介入香港事務。「一味將香港情勢不穩定，歸咎於外部勢力，無助解決問題，希望相關方面不要再推卸責任、亂貼標籤，我們無意製造兩岸緊張」。

關於「港版國安法」施行後，台灣的駐港機構是否可能受到影響，邱垂正則表示，近來中共跟港府多次誣指台灣介入香港事務，「港版國安法」的勾結境外勢力也有明顯針對性，但台方的香港辦事處從未逾越份際，希望相關方面務實維護台港兩地民眾權益福祉，不應影響台方駐港辦事處正常運作。並強調「台灣駐港機構不會主動撤館，除非外加因素，會留守到最後，以確保在港台人的安全」。

邱垂正也痛批，「港版國安法」充分顯示中共為了維護政權安全，無所不用其極，全面封殺其無法容忍的意見，與全世界為敵。並呼籲，台人若批判過中共、反修例事件，都屬於高風險族群，建議審慎觀察，非必要勿過境陸港澳。