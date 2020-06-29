港版國安法│港方批援港方案干預香港事務　陸委會：關心但不介入

為兑現「撐香港」承諾，台灣陸委會此前出台「援港專案」，在其公設法人「台港經濟文化合作策進會」（台港策進會）下設辦公室，「完善」協助港人因政治因素尋求協助等既有機制。 對此，台港策進會的香港對口單位「港台經濟文化合作協進會」（港台協進會）批評，專案「干預香港事務」、破壞香港繁榮穩定。陸委會則回應「台灣關心香港但不介入，港方切勿錯誤解讀」。

台陸委會主委陳明通於6月18日公布「香港人道援助關懷專案」。（楊家鑫／多維新聞）

台灣陸委會於6月18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，宣布在台港策進會下設「台港服務交流辦公室」，專案處理港人因政治因素請求協助，同時也提供港人赴台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體赴台等專案諮詢與協助服務。辦公室預計7月1日營運。

針對此專案，台港策進會的對口機構港台協進會6月27日發聲明指出，在策進會轄下設台港服務交流辦公室是台方「單方面」決定的行動，與「協、策」兩會促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷。

協進會批評，台方所謂的「援助行動」干預香港事務，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供庇護並引入台灣，對台灣民眾有害無益。並反對策進會單方面以所謂「援助行動」干預香港事務，強烈要求策進會不要從事與其形式不符、破壞香港繁榮穩定的活動。協進會不會與策進會就所謂專案作任何溝通或討論。

台港策進會指方案對台灣民眾有害無益

對此，台灣陸委會當天回應稱，台方與國際社會共同關切香港情勢，但從未介入香港事務。台港服務交流辦公室是依據香港人民所提出的投資，就學，就業，移居台灣及相關求助等需求，提供相關諮詢與必要協助，一切基於人道考慮及我方既有法律規範處理，沒有破壞香港繁榮穩定的意圖，港方切勿錯誤解讀。

陸委會反批，近年來，港方片面推遲策協聯席會議、秘書長工作會議，這才是背離策協兩會成立的初衷，對台港交流合作有害無益。深盼港方勿基於不合理的政治考慮，干預策進會的運作。

面對因反修例事件逃往台灣的港青，台灣民意其實不甚歡迎。圖為當地時間6月13日，台港公民團體在台北舉行反修例一週年晚會。(中央社)

據悉，台港策進會與港台協進會是台港於2010年成立的對口單位，旨在共同推動兩地的經貿文化交流，類似於台灣海基會與大陸海協會的「半官方」關係，被形容為台港「小兩會」。成立之初，每年輪流舉辦交流活動，但蔡英文上台後，隨著兩岸關係冰封而停擺。