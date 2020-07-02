陸媒在台開設政論節目惹爭議　東南衛視兩名駐台記者限明日離境

大陸傳媒因為在台灣設置攝影棚並開設政論性節目引起爭議。陸委會今日（2日）表示，陸媒「東南衛視」的兩名駐點記者因違反相關規定，已被廢止記者證與入境許可證，並要求明天（7月3日）離境。

據台媒《中央社》報道，大陸委員會當日下午舉行例行記者會，在場的傳媒就大陸官媒央視、東南衛視、海峽衛視等在台北設置演播室（攝影棚）、開設政論節目，並由陸籍主持人引言，後由2名台灣名嘴評論等情況進行提問。

陸委會發言人邱垂正表示，一向非常關注陸媒記者在台駐點的情形，也跟主管機關文化部保持密切聯繫，如果陸媒記者在台涉及違法的情事，陸委會將會同主管機關，依據「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」等相關規定，依法進行處置。

他強調，從2000年開始，政府基於促進兩岸對等新聞交流立場，開放陸媒記者來台從事駐點新聞採訪活動，但如果在台錄製或製作任何節目，則已明顯從事與許可目的不符的活動，會依兩岸條例相關規定處理。

東南衛視旗下節目「海峽新幹線」在台設置攝影棚開設政論節目引發爭議。（東南衛視YouTube）

邱垂正稍晚再向《中央社》證實，陸媒「東南衛視」的兩名駐點記者因違反相關規定，已被廢止記者證與入境許可證，並要求明天離境。詳細情況尚待主管機關文化部說明。

（中央社）