【止癮】台松山機場辦「偽出國」活動　60幸運兒「體驗」飛機旅行

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，旅遊業幾乎完全停擺。 在台灣，當地疫情趨緩下，松山機場近日就舉辦「偽出國」活動，首批60名幸運兒在短暫的3.5小時內，從到機場報到、通關、出境、登機，「體驗」乘搭飛機出境旅行的感覺——然而飛機並不起飛。 一眾「旅客」帶同護照、頭戴草帽、手拖行李篋，興奮參加體驗活動，望梅止渴一下旅行癮。

松山機場舉辦「偽出國」活動，讓民眾回味去旅行時的到機場報到、通關、出境、登機。（中央社）

其中拖着行李篋參加活動的蔡小姐是直言，以往每年都會去旅行兩三次，去日本次數最多。但因疫情影響，已超過半年沒能去旅行，故一聽到松山機場有此活動就立即報名，「因為現在不能出國玩，實在太悶，沒出國過乾癮也好。」劉小姐更是與同事聶小姐一同請假參加，「真的好想出國去玩，既然現在因疫情不能真正出國旅遊，偽出國也很有趣，至少還真的可以坐上飛機。」

據了解，松山機場的「偽出國」活動會舉辦三次，超過7000人爭奪90個名額，第一次是「華航遊」，其餘兩次則為「長榮遊」，每個幸運兒可再帶一名親友同行。松山機場同時有安排一眾「旅客」在景觀餐廳用膳，一邊享用美食，一邊欣賞首次在松山機場降落的台灣虎航客機及噴水歡迎儀式。

（綜合報道）