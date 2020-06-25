端午節2020｜逾萬個A級旅遊景區重開　遊客量不准超承載量三成

文化和旅遊部市場管理司司長劉克智24日（周三）表示，截至22日（周一），全國已經有10064家A級旅遊景區恢復開放。在內地端午節假期（25日至27日）期間，旅遊景區接待遊客量繼續按照不超過最大承載量的30%來執行，同時要嚴防遊客聚集。

河南清明上河園景區的工作人員早前手舉提示牌，提醒遊客在遊玩中保持距離。（中新社）

劉克智稱，端午假期期間，旅遊景區的防疫措施主要有三方面。一是繼續控制景區流量，端午假期旅遊景區接待遊客量繼續按照不超過最大承載量的30%來執行，在落實防控措施和預約限流的前提下，根據地方政府的部署，可以開放旅遊景區的室內場所。

二是要繼續推進能約盡約，繼續倡導無預約不旅遊的消費理念，提高預約制度實施的覆蓋面，推進旅遊景區預約常態化。除老人、小孩等特殊群體以外，控制現場售票和領票的數量，讓門票預約逐步成為景區開放管理的要求。

三是要嚴防人員瞬時聚集，各地旅遊景區要因地制宜，通過科學規劃遊覽線路，加強關鍵節點的管理，特別是在景區出入口健康篩查點、重要遊覽點、觀景平台、交通接駁點、狹窄的通道、餐飲等容易形成遊客擁堵的區域，加強巡視巡查，防止遊客瞬時聚集現象的發生。