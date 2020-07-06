索馬里蘭傳媒：中國大陸曾試圖說服政府停止與台交往遭拒

台灣與索馬里蘭7月1日宣布互設代表處，索馬里蘭紀事報（Somaliland Chronicle）周日（5日）報道稱，數個消息人士表示，中國駐索馬里大使覃儉曾兩度訪問索馬里蘭，提出在索馬里蘭首都設立聯絡處作為條件，試圖說服索馬里蘭政府停止與台灣來往，但遭到索馬里蘭外交部長和總統拒絕。

中國駐索馬里大使覃儉。（中國駐索馬里大使館）

報道稱，覃儉第一次訪問索馬里蘭，是在索馬里蘭外交暨國際合作部代表團今年初台灣訪問行程結束後不久。報道引述消息人士表示，覃儉與中國駐索馬里大使館另一名官員和索馬里蘭外交部長馬哈茂德（Yasin Hagi Mohamoud）和總統阿卜迪（Muse Bihi Abdi）會面，並表示若索馬里蘭停止與台灣的一切活動，中國大陸就會在索馬里蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）設聯絡處。

報道稱索馬里蘭總統阿卜迪（白帽者）曾拒絕覃儉要求，繼續與台灣交往。 （musebiihi/Twitter）

這名消息人士續指，馬哈茂德當時向覃儉表示，索馬里蘭歡迎所有國家，包括中國大陸，但拒絕停止與台灣合作的要求，而總統阿卜迪隔天亦接見覃儉，並拒絕他提出的要求。報道稱，馬哈茂德向該報證實，自己和阿卜迪確實曾與覃儉會面。

值得一提是，索馬里總統法馬喬（Mohamed Abdullahi Farmaajo）上周六（4日）會晤覃儉後，索馬里政府隨後發布聲明，譴責台灣與索馬里蘭交往，侵犯索馬里主權和領土完整。

索馬里蘭地理位置：

索馬里蘭共和國1991年宣布自索馬里（Somalia）獨立，面積約17萬6000平方公里，人口約351萬人，是「無代表國家和民族組織」（Unrepresented Nations and Peoples Organization）一員。索馬里蘭的獨立國家地位目前未獲任一國家或國際組織承認，也未與任何國家有邦交。