陸批台索互設代表處「病急亂投醫」　台外交部：無須對岸說三道四

台灣近期與位於東非的索馬里蘭加深互動，互設代表處。索馬里當局強調，索馬里蘭是其領土一部分，又批評台灣此舉侵害索馬里的主權和領土完整。而中國外交部發言人趙立堅表示，此舉是民進黨病急亂投醫，「圖謀在國際上搞分裂活動，絕不會得逞。」 對此，台灣外交部於7月7日表示，台灣與世界上任何一個追求民主、愛好和平的國家發展合作關係，無須中國政府說三道四。至於索馬里當局的批評，台灣方面則未給予回應。

索馬里蘭1991年5月18日宣布獨立，不過，一直沒有得到其他國家的承認。此次台灣和索馬里蘭互設代表處消息傳出後，索馬里總統阿卜杜拉．穆罕默德（Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo）在7月4日與中國駐索馬里大使覃儉會晤，同日，索馬里政府通過聲明表示，尊重「一個中國原則」，譴責台灣與索馬里蘭互設代表處侵犯索馬里的主權和領土完整。覃儉則表示，中國絕對會尊重索馬里主權和領土完整。

索馬里總統穆罕默德·阿卜杜拉·「法馬約」·穆罕默德（Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo）。（網絡圖片）

這個外交部發言人趙立堅7月6日主持中國外交部例行記者會時表示，中方對於索馬里政府的聲明表達讚賞之意，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」。趙立堅又指，中方堅決反對台灣政府與索馬里蘭互設官方性質機構，或進行任何形式的官方往來，民進黨病急亂投醫，「圖謀在國際上搞分裂活動，絕不會得逞。」

對此，台外交部發言人歐江安7月7日表示，台灣與世界上任何一個追求民主、愛好和平的國家發展合作關係「無須中國政府說三道四」。

歐江安進一步說，索馬里蘭地理戰略重要，是國際重要能源及物資輸運渠道，深具開發潛力，目前已有八個國家及國際組織在索國設立代表機構，「病急亂投醫」的說法明顯「昧於事實」。

歐江安強調，台索同為崇尚民主自由的理念相近國家，台灣將持續以務實外交的精神，推動雙邊合作，也歡迎全球任何理念相近國家與台灣發展實質友好關係。

但對於索馬里政府指台灣和索馬里蘭互設代表處侵犯索馬里主權，歐江安並未回應。