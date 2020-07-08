台灣軍備研究採購電腦都用「百度雲」？　台中科院認「作業疏失」

台灣傳媒報道，負責武器裝備研發的台灣的國家中山科學研究院，在2018年的「網絡儲存伺服器」採購標案中，要求得標廠商需將來自中國大陸的「百度雲」內置其中，引來機密外洩疑慮。 台灣中科院近日發出新聞稿承認作業疏失未過濾，將含有「百度雲」規格誤植於採購公告，造成誤解及疑慮。台灣中科院指，現已檢討失職人員，核予申誡兩次之處分，未來將更審慎相關資安管制措施。

報道指，中科院在2018年10月公開進行「網路儲存伺服器」採購標案（案號XD07150PA45-CS），得標廠商應投標單位要求，將「百度雲」放入公有雲端，並獲中科院並驗收通過。中科院此舉被質疑公用雲端有「百度雲」，中國大陸政府可透過要求「百度雲」提供資料，輕易獲得台灣中科院研發武器等相關機密資料。報道更稱，是有記者詢問下，中科院高層始驚覺有此事。

外界質疑「百度雲」來自中國大陸，中國大陸政府可透過要求「百度雲」提供資料，輕易獲得台灣中科院研發武器等相關機密資料。（資料圖片）

報道稱，經台灣中科院資管中心與資通所查，採購的三部電腦主機均沒有申請聯網，也沒有上網連線的線路，雖然內建「百度雲」，但無加裝「百度雲盤套件」，故不會將資料上傳。台灣中科院其後則在新聞稿中表示，化學研究所在辦理資訊設備購案時，因作業疏失未過濾，將含有「百度雲」規格誤植於採購公告，但特此澄明已檢討失職人員，核予申誡兩次之處分，避免類案再生。

另一方面，台灣中科院亦強調所採購資訊設備僅運用於內網，未連接民網，該院資訊網路採用民網與企業內網實體隔離，不可互相串接，並有設置資安防護檢測設備。台灣中科院指，未來將更審慎相關資安管制措施，確保資訊安全。

（綜合報道）