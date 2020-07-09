【港版國安法】陸委會：將保障台在港機構應有權益與自由安全

針對馬英九批判蔡英文政府在指責「港版國安法」時，忘了自己訂的「國安五法」與《反滲透法》也不遑多讓，台陸委會發言人邱垂正強調，台灣是透過民主立法程序，在必要範圍內強化民主防衛，中共是在專制體制下蠻橫推動，且有無所不在、無所不包的管轄權，兩者無法相提並論，截然不同。

針對台北上海雙城論照常舉行，台陸委會發言人邱垂正提醒北市府要「專注市政交流本質」、「注意社會觀感」。（楊家鑫／多維新聞）

7月9日，台陸委會舉行例行記者會。陸委會發言人邱垂正指出，「港版國安法」及其43條實施細則內容模糊不清、浮濫，易陷人於罪且已嚴重違反人權及法治，形同無限擴權的思想審查。這種以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，外界為之驚愕並高度質疑。

邱垂正提醒，在陸港澳之人士不論國籍，只要涉及「港版國安法」，受到監控、任意執法，甚至被拘留或遣送至中國大陸判罪的風險都將大增，提醒台人如已在陸港澳或過境陸港澳轉機，應注意「港版國安法」可能對個人人權和人身安全的危害。倘尚未赴陸港澳，應審慎評估，倘有疑慮，建議避免前往。

關於蔡英文此前揚言不排除「反制」，邱垂正則表示，台灣的反制措施將視情況而定。對港政策是通盤審酌香港與兩岸情勢，包括中共與港府作為，以及其他國家政策動向等因素，台灣將持續密注「港版國安法」對香港情勢影響，也會檢視現行法規，評估依法進行應變措施，以維護國家安全與人民利益，並捍衛普世價值。

邱垂正並嚴正警吿北京與港府，「不要逾越違反我方在港相關團體正當權益的界線」。台政府也會與各國保持合作，並採取一切可能的行動，保障台在港機構應有權益與自由安全。

至於馬英九批評民進黨政府應反思「國安五法」以及《反滲透法》，邱垂正強調，台政府是透過民主立法程序，在必要範圍內，強化民主防衛以維護國家安全及自由民主憲政體制的正常運作，尤其《反滲透法》是針對法律本來就禁止的不法行為，相關規範並沒有限制憲法保障言論自由。

而「港版國安法」是在專制體制下，沒有民意授權基礎，繞過香港立法機構，制定讓人民因言獲罪的法律，且擁有無所不在、無所不包的管轄權，兩者無法相提並論。

他表示，「中華民國是民主法治國家，所有涉及人民權利義務法律都必須在一定立法程序，尤其公開透明過程並受到社會監督，而且法律基礎基於獨立超然的司法體系，與中共蠻橫推動的港版國安法完全不同」。

馬英九日前批評，「從不檢討自己，是蔡政府最大的問題」，呼籲蔡政府在指責「港版國安法」時，也應反思去年所修的國安五法及《反滲透法》。（中央社）

另一方面，台北上海雙城論壇今年照常舉辦，但因疫情因素改改視訊方式，邱垂正強調，兩岸政策是中央政府職權，台政府支持合於規範、秉持對等尊嚴、不設政治前提的兩岸交流，兩岸城市交流應該聚焦「市政交流本質」。並提醒應該注意《兩岸條例》等相關規範，並掌握台灣社會民意脈動與社會觀感。

此外，針對大陸華南地區近期水災嚴重，邱垂正代表台政府表達關懷之意，希望受災民眾平安健康、受損家園早日重建。並稱將透過海基會了解台商、台生狀況，提供必要協助。