港版國安法｜「今日香港明日台灣」聲浪再起　台學者批販賣恐懼

「港版國安法」在香港回歸23周年前通過生效，也再次引來台灣部分輿論掀起「今日香港，明日台灣」的聲浪。 淡江大學戰略研究所副教授黃介正批評，「台灣不是香港」孩童與路人皆知，台灣政客鼓動「今日香港，明日台灣」，有如把北京加給香港的帽子，搶來戴在自己的頭上，搞「情緒洗腦、販賣恐懼」。此種失敗主義心態，不但大陸瞧不起，香港同胞也會心寒。

黃介正認為，台灣若真正愛護香港，就不要在協助香港爭取民主自由的過程中，成為「攬炒」香港的幫兇，反而更把香港推向「一國一制」。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，7月6日，淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正刊文指出，大陸全國人大常委會趕在7月1日香港移交23周年之前，通過《香港特別行政區維護國家安全法》並且立即生效，引來香港內部及國際社會極端的評價與極大的震撼。「鄧小平『港人治港，高度自治』以及『五十年不變』的承諾，看是回不去了。」

他表示，香港是被清政府割讓予英國的殖民地，所以逃脱不了「被移交」的命運。中國大陸不是馬來西亞，所以香港也無緣師法新加坡而「獨立建國」。1997年之後，香港的最大可能利益是智慧地讓北京願意將「一國兩制」儘量交由香港自己來定義。香港的最佳可能期待是成為引領大陸政治改革與民主實踐的示範區。這兩種可能，現在都變得不可能了。

黃介正認為，《香港基本法》23條規定由港府自行國安立法，2003年卻被50萬市民遊行抗議擋下來，一拖就是17年。此次北京以「你辦不了，我替你辦」的態度，合法但霸道地給港人立規矩，給外人看顏色；講得好聽是「壓制亂源，依法治國」，說得難聽是「利劍懸樑，鐵幕罩頂」。「此法一立，明年七一的中國共產黨建黨百年，北京面子上的問題，應該就不大了」。

7月1日遊行中警方首次警方舉起「紫旗」向市民發出警告，此次亦是《港區國安法》生效後警方首次發出的警告。（李澤彤攝）

他指出，香港長期相對於大陸是存有優越感的。大陸收回香港23年來，手伸得愈來愈深，合法入港定居的大陸人愈來愈多，近年來伴隨着大陸影響力的漸次加大，香港滑向「一國一制」的恐懼早已不斷累積增温，高壓鍋變成氣炸鍋，是遲早的事。

黃介正強調，「台灣不是香港」孩童與路人皆知，但香港言論集會自由、政事日程自決、排拒大陸影響的期待，一再被鯨吞蠶食弱化，遂累積成「恐懼的總和」。台灣政客鼓動「今日香港，明日台灣」，有如把北京加給香港的帽子，搶來戴在自己的頭上，搞「情緒洗腦、販賣恐懼」，等於是暗助中共對台心理戰的同路人。此種失敗主義心態，不但大陸瞧不起，香港同胞也會心寒。

為相挺港人，台官方出台「援港專案」，然而只是既有機制的「完善」，台港民團訴求的援助法制化，也被行政院長蘇貞昌攔下。（洪嘉徽／多維新聞）

黃介正表示，台灣真正愛護香港，就不要因香港被當作美中戰略爭霸的棋子而暗喜；也不要眼看陸港關係惡化，而想看北京的笑話；更不要在協助香港爭取民主自由的過程中，成為「攬炒」香港的幫兇，反而更把香港推向「一國一制」。

他說，台灣若真心關切香港，就要秉持健康、合憲的精神，深入思考750萬香港人民的願望與整體利益，在《中華民國憲法》架構下之特殊台港關係的基礎上，盡力並優化台港正常對話交流合作，才能博得香港同胞的認同，相知相惜，結伴而行。