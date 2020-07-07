台海軍演練意外釀2死2傷　民進黨男神吳怡農炮轟漢光演習為了作秀

台灣海軍陸戰隊上周五（3日）漢光36號演習「聯興操演」預演時發生突擊艇翻覆意外，造成2死2傷。還導致一名訓練軍官疑似無法承受壓力而輕生。事件引發台灣政壇炮轟。

台軍方於上周出事前，一直以「向英勇海軍陸戰隊士兵致敬」的戲碼，掩蓋住幕後有關訓練、裝備以及戰術準則方面的疑似缺失，想要複製一次今年初UH-60M撞山折損現任參謀總長的套路，引起「全民同悲」的社會氣氛。雖然民間出現質疑台軍方訓練與裝備方面的聲音，但是始終一直被民進黨網軍、國防部布建的網絡輿論控制軍所「出征」。故不同的聲音一直被壓制。

台灣海軍政戰主任孫常德中將6日在意外調查說明臨時記者會上表示，共2艘突擊艇、14人落海，其中11人自行游泳上岸，已排除人為及機械因素，肇因是湧浪等環境因素。（中央社）

昨天（7月6日）深夜，民進黨內當紅炸子雞、落選立委吳怡農在fb發表他對於海軍陸戰隊員傷亡的看法。

他寫道，「為什麼穿着救生衣仍會溺水（不管水深 1.5 公尺還是更深）？他們身上的裝備是否符合需求？有沒有水中卸裝和緊急狀況排除的訓練？有沒有戰場急救的訓練、互相救援的能力？但是，就算訓練很精實並符合現實狀況，就算有最好的裝備，只要實施演訓就會有風險——這是我們的軍隊為了保護國家，每天必須付出的代價。既然有一定的風險，訓練更應該符合現實需求：我們的弟兄姊妹不應該冒無謂的風險。」

吳怡農發表質疑台軍方善於作秀、作戰能力堪慮的文章，是否是個人看法？抑或是蔡英文準備挑戰台軍方職業軍人當道、文人看法無法進入的政治前奏曲？令人高度關注。（多維新聞合成）

這些評價，把台軍方不斷把此次事件導引為「海象驟變」等天然因素，想要匆匆將人為因素排除在外的打算這步棋，整盤打亂。由於吳怡農的這些質疑，也是此前數天，台灣軍事界許多人的質疑，故吳怡農可能是參考了許多專業、退役陸戰隊等軍事官往有的文章，來成立他的結論。而將台灣軍方準備一鬨而散的處理態度，再度擺上台面，更是讓台軍方相當氣憤，今日（7月7日）上午國防部例行記者會，針對吳怡農的貼文，台軍方有相當強烈的響應，火藥味不低。

吳怡農也借題發揮，評論「我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了『表演需求』；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演（畫面好看），就算是達成任務。但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。這是多年來的壞習慣。許多離開國防部的退役將領，都曾坦白地提醒決定國防政策的政務、文職官員們；每一年來看漢光的美軍觀察團所給國防部的檢討報吿，也都點出這個現象。」

台灣海軍陸戰隊3日在高雄左營操演時，發生橡皮艇翻覆意外。圖為2015年海軍陸戰隊員搭乘CRRC橡皮艇參加演習。（中央社）

吳怡農藉着陸戰隊的意外，順便打臉台灣國防部歷年漢光演習的「表演性質」，更是引起台國防部的怒火，國防部作計室聯合作戰處長林文皇高聲怒斥，「台軍各項演習，都是依照敵情威脅縝密評估，按作戰計劃，秉持仗在哪裏打、部隊就在哪裏訓，達到仿真實戰、趨近實戰場景為目標。但受限訓練場地不足，部分操演會採取局部縮小距離、想定與誘導方式演練，驗證台軍整體防衛戰力。每年漢光演習是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，也驗證國軍整體作戰計劃、強化部隊戰力。對於不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國防部表達嚴正立場。」

由於吳怡農並非普通網民或者名嘴，而是民進黨內相當有前途的政治明星，也是蔡英文點名鋭意培養的新生代，蔡英文曾當面誇讚其在國安會擔任幕僚時代，一篇用英文書寫的國防預算分析報吿，讓她印象深刻，可見得吳怡農的影響力。

台灣總統蔡英文6日下午前往高雄慰勉海軍陸戰隊九九旅步二營時表示，政府會給予漢光演訓意外事件中受傷或殉職同袍最好的照顧，也要給家屬最大的協助。

也由於蔡英文在事發第一時間，是配合台灣軍方的調性，以「死者為大」的邏輯來遮蔽意外事件發生的幕後真正原因。如今，吳怡農代表民進黨新生代力量，跳出來挑戰國防部的權威，是否會帶來連動政治效應，而相較於國防部，與蔡英文更親近的吳怡農發表文章批評台軍，是否也代表了蔡英文身邊的某些質疑派，已經開始跳出來針對以往「台軍絕對沒有錯」的精神勝利邏輯，轉變成台軍處處都應該要被質疑的方向？其政治性影響，未來還有待觀察。吳怡農身為蔡英文相當信任的親近政客，未來是否會有更多挑戰台灣軍方現有既得利益的談話，也將引起關注。