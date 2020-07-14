陳菊擬兼掌台灣人權委員會　國民黨憂「政治追殺」

前台灣總統府秘書長陳菊或提名為台灣監察院長人事案，併兼掌台灣國家人權委員會。國民黨質疑，陳菊擔任高雄市長期間，不僅市府行政團隊曾遭台灣監察院彈劾糾正，陳菊本人也有多案仍受台灣監察院調查。 還有國民黨人士表示，陳菊擔任台灣監察院長同時兼任台灣國家人權委員會主委，會給民進黨一個以轉型正義之名，政治追殺國民黨的藉口。

先前引起爭議風波的國民黨立委吳斯懷疑似身體狀況不佳，乘着輪椅來到抗議現場。 （屈彥辰／多維新聞）

針對陳菊兼任台灣國家人權委員會主委一事，國民黨行政管理委員會主委邱大展舉民進黨追討國民黨黨產為例，他表示，不當黨產處理委員會追討國民黨黨產時，少數幾個人就可以決定什麼是轉型正義，什麼是黨產的正當與不當，這些都是民進黨在侵犯最重要的權責區分、憲法原則，也侵犯憲法保障的權利。

國民黨中常委林杏兒則說，民進黨讓陳菊兼任台灣國家人權委員會主委，追殺國民黨是一定的，這就是民進黨一步一步要做的，民進黨滅掉國民黨是第一步要做的事情，國民黨畢竟還是最大在野黨，還是有一定的組織能力，民進黨也會害怕國民黨這樣的能力，或許哪一天又追了上來，所以民進黨在國民黨的財產上或其他的方面，都在對國民黨趕盡殺絕。

林杏兒說，民進黨也不害怕外界的反對或輿論反彈，動用公家資源、動用國家機器都是要殲滅國民黨，這是民進黨的一貫作風，民進黨任何政治安排的最大目的就是消滅國民黨而已。