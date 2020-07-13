國民黨：陳菊應婉拒台監察院長提名　以免晚節不保

蔡英文政府日前提名前台灣總統府秘書長陳菊出任台灣監察院長，此項人事案即將於7月14日交付台灣立法院實質審查。 然而，國民黨在7月13日召開記者會指稱，2014年7月31日發生的高雄氣爆事件，募得將近新台幣50億元（約13億港元）的善款，卻有流向不明的問題。國民黨表示，希望陳菊鼓起人生最後的道德勇氣，自行婉拒出任監察院長、坦然接受調查，以免晚節不保。

國民黨當地時間7月13日在台灣監察院門口，召開記者會，質疑陳菊當高雄市長時，731高雄氣爆的善款流向不明，並指有三大弊端。 （截自 Facebook@中國國民黨）

本次國民黨記者會開在台灣監察院門口，並由國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲與高雄市議員陳麗娜等人共同主持。針對2014年7月31日陳菊擔任高雄市長任內，發生的高雄氣爆事件，當時的高雄市政府募了各界善款，旨在幫助氣爆災民，但國民黨質疑善款流向。

國民黨質疑，依據「高雄市議會731氣爆調查小組」最近完成的調查顯示，所募善款流向不明，且高雄市政府有「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」、「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款訊息」等三大決策弊端。

身兼調查小組召集人的陳麗娜要求，台灣監察院應馬上約談陳菊，釐清陳菊在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失，她也呼籲陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。

國民黨立委李德維質疑，善款流向不明，捐款人不知道善款流向何方，「在拒馬鐵絲網之內產生的台灣監察院院長，對於監察院公平嗎？」李德維勸蔡英文懸崖勒馬，還監察院、全台灣一個公道，他也認為，陳菊是有史以來最不適任的台灣監察院長人選。