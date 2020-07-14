國民黨全力阻擋陳菊進立法院接受審查　藍綠立委爆發激烈肢體衝突

在台灣，立法院臨時會今日（14日）將審查監察院長被提名人陳菊及其他監委被提名人，陳菊要到議場備詢，民進黨立委徹夜守議場，而國民黨立委清晨4時也集結到議場外圍。陳菊車隊一早抵達立法院後，國民黨立委與民進黨立委發生激烈推擠衝突。 陳菊今日表示，廢除監察院與考試院是社會長期普遍存在的呼聲，朝野各黨最近形成廢考監的憲改共識，她會在修憲工程完成後，完成最後的任務，光榮離開。

立法院臨時會14日上午將進行監察院長被提名人陳菊審查會，國民黨立法院黨團總召林為洲（前右3）率黨籍立委阻止陳菊進立法院，甚至只要看見有車輛要進入，就用肉身躺在路上，試圖阻擋。（中央社）

綜合《中央社》等台媒報道，立法院臨時會本周處理監察院人事案，國民黨立委為阻止陳菊進立法院，今天凌晨便兵分多路守在立院各出入口，甚至只有看見有車輛要進入立法院，就用肉身躺在路上，試圖阻擋。

民進黨立委則是從昨天（13日）開始排班輪守議場入口，當國民黨立委認為陳菊將從立法院青島側門進入時，陳菊已於上午7時16分從別的入口進到議場內，多位國民黨立委便往議場後門衝去，與民進黨立委發生衝突。

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藍綠立委相互推擠、拉扯，爆發激烈肢體衝突，場面相當火爆，甚至連議場後門的玻璃都在衝突中撞破，其中國民黨費鴻泰右手遭到玻璃劃傷，隨後在一旁緊急接受治療。民進黨立委鍾佳濱也有受傷。

衝突過後，國民黨立委聚集到議場內，佔據主席台，並把質詢台推倒，誓言守住議場，不讓陳菊進場接受詢問。早前在6月底，國民黨黨團在黨團總召林為洲、書記長蔣萬安的率領下，也曾破壞議場大鎖，佔據主席台。

7月14日，民黨立委為阻擋會議進行，議場開門後便搶佔主席台，呼口號表達抗議。（中央社）

國民黨團曾發聲明稱，陳菊在高雄執政12年間，其市府團隊遭監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案。因為陳菊，監察委員清廉、公正形象將蕩然然無存；27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，且在確定提名後才宣示退出政黨，黨團對這項人事案絕對不接受。

而根據陳菊提供給立法院的書面報告，她指出，廢除監察院與考試院是社會長期普遍存在的呼聲，她也認同這個主張，最近朝野各政黨已經逐漸形成廢考監的憲改共識，她也會在修憲程序完成前，遵循大法官解釋，依憲法妥善行使監察院長的職權，同時也積極配合憲改工程，承擔起制度轉換、銜接的重責大任。

（綜合報道）