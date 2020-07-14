台空軍指揮部大樓工程爆貪腐醜聞　少將張大偉涉受賄3千萬新台幣

台媒周二（14日）報道，台灣國防部軍備局工程營產處處長張大偉少將，牽涉空軍作戰指揮部新建大樓案，他被指控收賄款3000萬元（新台幣，下同，約合795萬港元）。 張大偉被新北檢調約談，但他否認受賄。台國防部回應稱，會全力配合檢調查辦，如有人員涉案，將嚴懲不貸。

國防部軍備局工程營產中心處長張大偉（中）被爆收受賄款3千萬新台幣。（資料圖片/澎湖縣政府）

報道稱，台灣總統蔡英文從2017年力推「興安專案」，斥資數百億元大幅改建全台81處老舊營舍及換發作戰裝備，藉此提升台軍戰力。其中位在台北市公館、號稱台海防空第一線的空軍作戰指揮部，發包近30億元打造的抗炸新建大樓。

近日傳出得標的中華工程公司涉嫌浮報施工費用，軍備局工程營產中心少將處長張大偉據報已被鎖定涉案，收賄金額達3000萬元。報道指，張大偉和涉嫌行賄的中華工程公司及充當白手套的砂石業者，已全被檢方約談，全案朝貪污罪擴大偵辦中。

報道還稱，辦案人員掌握，業者第二次和張大偉見面時並未送錢，但張提議下次交付賄款時雙方不要碰面，而是主動提供他白色的豐田Altis房車鑰匙，要求業者直接打開車門，把錢放到後車廂，以類似毒品交易案中常見的「死轉手」方式，把賄款交給他，以避免雙方碰面遭檢調蒐證掌握。

張大偉（中）日前已被新北檢調約談。（資料圖片/澎湖縣政府）

張大偉否認收賄。台國防部周二表示，此案工營處並未直接負責工程開標、發包及各階段驗收，張大偉已前往檢調協助說明，目前持續配合調查中，基於偵查不公開原則，請外界及媒體勿過度臆測。國防部強調，持續秉持「依法行政，毋枉毋縱」的態度，全力配合檢調查辦，如有人員涉案，將嚴懲不貸，以貫徹肅貪防弊的決心。

新北地檢署則強調「未曾揭露任何偵查中之相關內容」，並表示「基於偵查不公開原則，本署調查證據所得之相關資料不得公開，請外界勿作無謂渲染，以免影響案件偵查，造成社會大眾誤會。」

（鏡周刊／聯合新聞網／軍聞社）