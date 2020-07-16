反對陳菊轉任台監察院長　國民黨號召「全民上街」抗議

前台灣總統府秘書長陳菊或提名為台灣監察院長。台灣立法院預定7月17日進行台灣監委提名同意權投票。 國民黨一直反對陳菊獲此任命。國民黨文傳會主委王育敏與多位國民黨青年在7月16日下午召開「拒絕酬庸、退回提名、全民火大站出來」記者會，呼籲全民7月17日上午共同到台灣立法院前，對史上「最爛、最綠、最酬庸」的監委提名名單表達最強烈的抗議。

王育敏說，蔡英文提出的監委名單幾乎無一適任，民進黨刻意漠視社會各界的反對意見，一意孤行，以民進黨在台灣立院的多數暴力，準備強行通過高度爭議的監委提名名單，國民黨絕對反對到底，除了在議場內由黨籍立委強力抗爭，場外也將持續聲援，呼籲全民站出來，共同拒絕失格、失當的監委名單。

台灣立法院預定7月17日進行台灣監委提名同意權投票，對此，中國國民黨文傳會主委王育敏與多位國民黨青年在當地時間7月16日下午召開「拒絕酬庸、退回提名、全民火大站出來」記者會，呼籲全民7月17上午共同到台灣立法院前，對史上「最爛、最綠、最酬庸」的監委提名名單發出怒吼，表達最強烈的抗議。 （截自Fb@國民黨直播）

王育敏呼籲，希望更多青年朋友站出來，反對監院東廠化，捍衛中華民國的民主政治。

國民黨近期多次批評陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊貪腐案件層出不窮。不過，早前，民進黨立委蔡易餘參加台灣政論節目時，表示「陳菊在監察院中完全沒有案子」，而國民黨團總召林為洲在接受該節目視訊訪問時直接附和蔡易餘「完全正確」，但隨即話鋒一轉表示「陳菊（高雄市長任內）的部屬、一級機關卻是有很多案件在監察院，國民黨質疑的就是這一點。」

林為洲附和蔡易餘的言論，引起台灣輿論的軒然大波，王育敏此次在記者會中緊急滅火，她澄清，國民黨一開始就講得非常清楚，國民黨指控的是陳菊在擔任高雄市長期間，她所領導的市政府底下官員，整個市政府一共有58件案子被監察院立案調查，其中有30案被糾正，有3件被彈劾，如果陳菊在擔任市長期間，轄下有這麼多被糾正彈劾的案子，現在還有些案子沒有結案，將來陳菊擔任台灣監察院長，怎麼確保她能夠超然獨立、不會護短？畢竟那都是在陳菊擔任高雄市長任內所發生的案件。