【多圖】台立法院再開打多名立委流血　有人嘔吐不止坐輪椅離場

在台灣，為杯葛民進黨政府的監察委員提名人事案，國民黨立法委員自周二（14日）起再度佔據立法院議場主席台至今。 民進黨立委今日（16日）下午約3時47分開始清場，與國民黨立委爆發激烈肢體衝突，現場多人受傷流血。其中，國民黨立委賴士葆頭部掛綵流血，國民黨立委鄭麗文則不停嘔吐，坐輪椅離開議場；民進黨立委林楚茵則遭咬傷。

立法院臨時會本周處理監察院人事同意權案，原定周二（14日）審查監察院長被提名人陳菊，藍綠爆發肢體衝突後，國民黨立委佔據主席台至今。儘管監察委員被提名人依議程規劃抵達議場並簽到，審查會仍無法進行。

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立法院會預計明日（17日）進行監察院人事同意權案投票。今日下午，民進黨立委逐漸進到議場內，讓台上的國民黨立委感到氣氛緊張，並在集中到主席台上防守，藍綠立委也都戴上手套，國民黨立委陳玉珍更戴上安全帽與護目鏡。

民進黨立委約在下午15時47分起開始清場，雙方衝突一觸即發。衝突過程中，民進黨立委賴士葆頭上突然流血，民進黨立委莊瑞雄等人找來冰袋替賴士葆冰敷，隨後民進黨立委邱泰源也替賴士葆頭部貼上膠布，但仍繼續死守主席台。

民進黨立委林楚茵被咬傷。（中央社）

而在推擠過程中，民進黨立委林楚茵手臂遭國民黨立委呂玉玲咬傷，留下明顯的齒痕，臉上也有擦傷。

衝突歷經約30分鐘後，主席台上剩下國民黨立委陳玉珍為主，仍然堅持不肯離開，國民黨立委鄭麗文在人群中對民進黨立委大喊後，突然回到發言台附近不停嘔吐，多名朝野立委上前關心、遞上礦泉水，鄭麗文還是沒有好轉，最後坐上輪椅離開議場。4時36分，立法院長游錫堃進入議場宣布開會，陳玉珍隨即被拖出場外。

游錫堃（後中）16日下午在民進黨籍立委保護下，登上議場主席台宣布開會，經表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決，現場相當混亂。（中央社）

人事案將改以直接提報院會表決

游錫堃在民進黨立委保護下宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被佔據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報立法院院會以無記名投票表決。

因國民黨立委對提案有異議，因此進行表決，台下國民黨立委大喊「游錫堃作弊」、「民進黨作弊、表決無效」。

表決結果，出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

（中央社）