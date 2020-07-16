台灣漢光軍演事故頻發　大陸網友點評：令人「心酸、難堪」

台灣軍方證實，7月16日，一架OH-58D戰搜直升機執行「漢光演習」任務時，在新竹基地內墜機起火，致使兩名官兵死亡。加上此前預演期間的「快艇傾覆事故」、台軍官自殺事件等，「漢光演習」可謂事故頻發。對此大陸網友稱，台灣「漢光軍演」現實令人「心酸、難堪」。

綜合媒體報道，台軍方的「漢光演習」舉辦至今，翻車、墜機事故不斷。2018年6月，台軍方「漢光34號」演習，一架F-16擔任假想敵飛過台灣北部空域，因故墜毀在新北市瑞芳山區，導致飛官吳彥霆殉職。同年5月，在台空軍清泉崗基地進行反空機降預演，台軍方一名士兵因主副傘未能完全張開，導致他從400米高空墜落重傷。

2016年8月，台軍方進行「漢光32號」預演，一輛CM-11戰車返回部隊時疑似剎車失靈，翻覆網紗溪中，造成4死1傷。

台軍方年年舉辦「漢光演習」，並宣稱要向國際展現「台灣具備安定區域和平穩定的實力」，但大陸網友紛紛評論稱，台灣領導層忙於「秀肌肉」，「零意外、零傷亡」的口號淪為空談，現實令人心酸又難堪。

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台灣海軍陸戰隊7月3日漢光36號演習「聯興操演」預演時發生突擊艇翻覆意外，造成2死2傷。還導致一名訓練軍官疑似無法承受壓力而輕生。事件引發台灣政壇炮轟。民進黨內當紅炸子雞、落選立委吳怡農更打臉台灣國防部歷年漢光演習的「表演性質」，指出「我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了『表演需求』；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演（畫面好看），就算是達成任務。但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

大陸媒體「上觀新聞網」評論稱，近年來台灣兵源嚴重缺乏，武器裝備也大多是老舊的二手貨，台軍方官兵也不想打仗，不知道為誰而戰，因此「漢光演習」多次發生事故。台灣民進黨忙着選舉，無暇顧及台軍方的紀律要求和訓練要求，因此台軍方軍紀廢弛、軍備鬆懈。「漢光演習」對於台灣領導人蔡英文來講，只是一場作秀。

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