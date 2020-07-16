【漢光演習】台空軍偵察直升機操演時墜落　正副駕駛送醫不治

台軍一年一度的漢光演習意外頻出，本月初預演時已發生突擊艇翻覆意外，造成2死2傷慘劇，負責的教官亦疑似因自責而自殺。 而在今日（16日）的「漢光36號演習」正式操演期間，又發生一宗直升機墜落事故，正副駕駛送醫急救後皆宣告不治。

新竹市消防局今日（16日）表示，在新竹空軍基地附近，疑有直升機墜落火警事件，已派遣消防人員前往救援，現場火勢無延燒之虞，詳細事故與發生原因，仍待進一步釐清。該直升機墜落後冒出濃濃黑煙，附近居民見狀立刻拍下畫面並發布於網絡。

事發在新竹空軍基地。（Facebook：新竹大小事）

對此，台灣陸軍航空特戰指揮部（航特部）出面證實，該架隸屬該部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」偵察直升機（機號616），下午3時25分於新竹空軍基地起飛，執行漢光演習操演，3時28分便重重落地，2名受傷官兵都失去生命跡象，被送醫急救仍宣告不治。

航特部指出，事故中的兩名官兵分別為駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉，兩人飛行時數分別達1101小時和250小時。

台灣漢光演習事故頻傳。（資料圖片 / 中央社）

這次意外也是台軍OH-58D機型2年內第3度發生重摔意外。第一次為2018年3月「緊急狀況處置」飛行訓練時，學員打算從800米下降到100米，卻因高度判斷落差，教官發現後雖立即更正，仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，未造成人員身亡。第二次為2020年5月10日，同樣是進行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔，未造成人員傷亡。

OH-58D偵察直升機是由美國貝爾公司生產，是台灣陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機同時採購，前後共計2批合計39架。頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。

（綜合報道）