稱被港府要求簽「一中切結書」　台駐港代指「無法接受脅迫」返台

據台媒《力報》報道，專責處理台港關係相關事務的大陸委員會香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處），其代理處長高銘村工作簽證辦理續期時，特區政府要求駐港代表處簽下「支持『一個中國』切結書」，以此換取駐港代表簽證。 報道引述台北經濟文化辦事處人員稱，在無法接受港方脅迫下，高銘村已於周四（16日）返回台灣。

陸委會駐港辦事處處長盧長水去年6月接受派任後，至今未收到港府的工作簽證。（陸委會台北經濟文化辦事處Facebook）

據悉，陸委會於2018年6月發布陸委會參事盧長水接任駐港代表，但一直未獲港府核發工作簽證，而代理館務的副處長高銘村工作簽證也面臨到期。報道指，陸委會一直就駐港代表人事案及工作簽證與港府交涉，惟港府均未有任何回應。

報道又稱，知情高層證實，港區國安法生效前後，港府要求台駐港辦事處簽署「支持『一個中國』切結書（承諾書）」，作為核發駐港代表簽證的條件，台方不接受。在簽證無法獲准延期的情況下，高銘村依照駐外人員輪調原則，於16日離港返台。

陸委會駐港辦事處代理處長高銘村據報因為簽證受阻，已於日前返回台灣。（大陸委員會香港辦事處網站）

這名知情高層還稱，台方不會主動撤館，也不會更換駐港辦事處代表人選；未來仍將持續與港方交涉斡旋，爭取盧長水的赴港工作簽證。

陸委會主委陳明通16日在記者會上也提及此事，他指盧長水因港府未核發工作簽證，至今已逾2年無法到任，原因是港方在原來的換文內增加額外政治條件，「這個我們不能接受」。但他沒有說明高銘村返台的事情。

由於駐港機構是經過台港雙方協商，共同商議並經換文同意而成立。陳明通指出，當時沒有這些政治條件，現在要新增，「不可能接受」。

陳明通表示，港方顯然無視於駐港機構對促進台港交流的重要性，這樣的看法跟作為，「我們是深深的不以為然」。他還強調，若有損害駐港機構的舉措，政府將採取必要強力的反制措施。至於是什麼反制措施，「我暫時保留，但是我們把這個態度拿出來」。

針對港府若藉港區國安法，要求駐港機構提供涉港活動資料，駐港機構是否配合等詢問，陸委會主委陳明通在回應時強調，「絕無可能」。（中央社）

陸委會當日又發布說帖，列出「港版國安法」8大惡法雷區，包括：無敵惡法不分你我他、在台參與撐香港活動、帶反送中文宣搭機赴港、社群軟體公開發文挺台獨、跨海捐款支持反送中、寄送物資力挺香港人、無限擴權及恐怖無比的警察權、無敵擴權恐怖無比的警察權等。

陸委會因此將推動多項因應作為，包括：政府將隨時密注情勢並發布警示，提醒赴陸港澳風險；強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導；完善「台港服務交流辦公室」，具體行動關照港人；研議爭取香港優秀企業、人才，壯大台灣發展量能；強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應處等等。

（力報／中央社）