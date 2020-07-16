港版國安法│陸委會：港府若要求台駐港機構提供資料　絕無可能

美國總統特朗普（Donald Trump）15日簽署《香港自治法案》，同時簽署行政命令，取消美國對香港的優惠待遇。引發全球關注。

台灣陸委會主委陳明通今天（16日）親自公布「對港版國安法之立場與因應」說帖，譴責港版國安法違背香港基本法所保障之自由與權利，撕毀對香港高度自治之承諾，更牴觸國際相關規章所揭櫫之普世價值與國際義務。「台灣作為亞洲民主國家之前鋒，始終依循不分國界的普世價值，堅持國家主權與民主原則，表達嚴正關切，並與國際同聲譴責」。

陸委會主委陳明通強調，港版國安法實施，讓香港高度自治「一去不復返」。（楊家鑫／多維新聞）

說帖稱港版國安法爭議之處，包括定義浮濫、欠缺明確性，違反罪刑法定原則；域外管轄效力毫無節制，冒犯世界各國主權；高度侵犯思想、言論、新聞、網絡自由及天賦人權；「送中條例」趁勢借屍還魂；破壞司法獨立；專擅立法未廣泛徵求港人同意等。

並羅列台政府因應作為，包括將隨時密注情勢併發布警示，提醒台人赴陸港澳風險；加強公務員赴港澳安全倡導；完善「台港服務交流辦公室」，具體行動關照港人；研議爭取香港優秀企業、人才，壯大台灣發展量能；保持與各國聯繫合作，守護民主之戰略互助；強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應處；認清「一國兩制」包藏禍心；並呼籲共同維繫台港正常交流，保障台人及台駐港機構權益。

另一方面，關於因應措施既要爭取香港優秀企業、人才，又要強化管理涉陸之港澳人士及資金，如何確認是被嚴管，還是被放寬，是否採專案審查？陳明通賣關子說，「這部份將會在下一波公布」。

至於港版國安法第43條施行細則明文，可要求台灣政治組織提供必要資料，陳明通表示，雖然目前未受到威脅騷擾，但台方駐港機構是經過雙方協商換文同意的機構，香港應該確保不受政治干擾，否則將採取必要且強力的反制措施。

有媒體追問港府若要求台駐港機構提供資料，台方是否提供或與港府協商？陳明通強硬表示，提供資料「絕無可能」，將斷然拒絕，也沒什麼好協商。

上海東方衛視駐白宮記者張經義，早前在美國總統特朗普的記者會作出提問時，被特朗普反問來自哪裏，結果他就回答「台灣」。（網上圖片）

此外，大陸東方衛視駐白宮台籍記者張經義4月被陸委會宣布涉嫌違反《兩岸條例》，違規在大陸黨政軍相關企業任職，並送交NCC行政調查。張經義7月16日發佈新聞稿稱，已委任律師回覆NCC。他並指出，他所任職的媒體是在香港註冊的私人公司，因此應適用《港澳條例》，而非《兩岸條例》，違法之說於法無據。

對此，陸委會發言人邱垂正僅回應，張經義6月24日已將陳述書交給NCC，陸委會尊重主管機關NCC的行政調查。