陸委會指台生赴陸應三思　國台辦回擊：陸委會裝作不知道的8件事

兩岸官方互動冰封，僅剩隔空交火。台灣陸委會此前在Facebook刊文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，稱大陸畢業後轉赴歐美深造、創業謀職不易、疫情不透明、部分學歷台灣不承認等，提醒想赴陸求學的台生「三思」。 對此，大陸國台辦7月14日在微博刊文回擊，以「台灣陸委會裝作不知道的8件事」為題，強調「風景這邊獨好」，大陸高校出國留學機會多、實習就業機會多，有充足空間容納畢業生。同時是世界公認防疫工作最好、最透明的地方。

據悉，台陸委會於7月8日在Facebook刊文稱，年輕學子對於異地求學總是充滿許多想象，但提醒想要赴陸求學的台生要注意8件事情，包括從中國大陸高校轉赴歐美深造較以往困難；美中貿易衝突致陸方就創業情勢日趨嚴峻，畢業後謀職不如想象中容易；中國大陸疫情信息不透明危及健康安全；在陸就學之部分院校系所學歷返台無法被採認等。

對此，大陸國台辦7月14日在微博以圖文回擊，強調大陸高校出國深造、留學機會多，目前具有對台招生資格的大陸高校有366所，集中了全大陸科研實力高、辦學水平高的名牌大學。各校均有社國際合作處，加強國際教育交流，協助在校學生積極出國交流交換。

就業方面，國台辦稱，大陸經濟前景好，2019年大陸gdp已達14.1兆美元，是美國的三分之二，台灣的24倍。大陸2019年全年新增就業職位1352萬個，連續7年新增超過1300萬個，有充足空間容納畢業生。來大陸實習就業機會多，截至2019年底，台青赴陸就業累計近5萬人，創業1.3萬人次。

國台辦也提到，大陸高校的學術水準已得到國際承認，2019年，泰晤士高等教育（THE）、QS都已把大陸的清華大學列為亞洲排名最高的大學，其他多所大陸名牌大學也名列前茅。台灣最高兩所大學僅排21、20名；台生赴陸求學與大陸學生同等收費，還可申請專項獎學金，獲獎比例達三成；大陸科研事業迅速發展，來大陸就學，就可能與未來的科技鉅子成為同學。

同時，國台辦強調，大陸是世界公認防疫工作最好、最透明的地方。4月以來，世界上沒有任何國家和地區發現來自大陸的輸入病例。歐盟已將大陸列為15個安全國家和地區之一。目前在大陸就讀的台灣學生也無一人感染。

此外，針對陸委會提醒大陸「網絡設限封鎖信息瀏覽不便」、「校園及日常生活受中共監控情形嚴重」、「言論審查管控」等部分，國台辦則沒有專項回應。