台媒民調：兩岸若衝突　四成台人願意上戰場

近來台海局勢愈來愈有緊張之勢。台媒「ETtoday新聞雲」在7月20日對外發布最新民調，假如兩岸開戰，有40.9％的台灣民眾願意上戰場；更有75.2％的台灣民眾認為，台灣應該要恢復「徵兵制」。

民調顯示，台灣人願意上戰場的比例近年來呈現上升趨勢，2018年4月還只有23.6％的台灣民眾願意上戰場，到了2019年1月則有32.7％，如今最新的調查，願意上戰場的台灣民眾更突破四成大關，來到40.9％。另一方面，不願意上戰場的民眾也持續走跌，從2018年4月的73.3％，至2019年1月直接驟降為52.2％，如今2020年7月的最新調查，則只剩下49.1％的台灣民眾不願意上戰場。

台媒民調顯示，假如兩岸爆發衝突，超過四成的台灣民眾願意走上戰場。整體來看，願意上戰場的台灣民眾連年增加，此消彼漲，不願上戰場的也巨幅縮減。（中央社）

民調報吿指出，透過交叉分析發現，在願意上戰場的人，以男性、30歲至39歲、且政黨支持傾向為民進黨、時代力量等泛綠支持者為主。同時民調結果也顯示，在當前兩岸風險之下，有高達75.2％的台灣民眾認同要恢復徵兵制，徵兵對象為18歲以上的男性，且要當兩年兵，令台灣有更多的兵源。

在兩岸關係未來的發展方面民調，有50.8％的台灣民眾傾向兩岸維持現狀，包括「暫時維持現狀以後再說」的27.5％、「永遠維持現狀」的23.3％。11.6％的台灣民眾傾向兩岸統一，（包括「立即統一」的4.8％、「先維持現狀未來再統一」的6.8％。32.7％的台灣民眾傾向台灣獨立，包括「先維持現狀未來再獨立」的20.5％、「立即獨立」12.2％。最後有4.9％的民眾未表示意見。

本份民調由「ETtoday新聞雲」民調中心負責問卷設計、調查執行、數據處理、統計分析及報吿撰寫，調查時間為2020年7月15日至16日，並以台閩地區年滿20歲以上的民眾為調查範圍及對象。調查方式為「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水平下，為正負1.91％。