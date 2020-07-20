媒體指蔡政府借軍機失事炒作造神　台國防部斥污衊傷害犧牲官兵

台灣媒體聯合報，在7月19日刊出社論，認為台軍「造神，可以休矣。」台國防部出面斥責該篇社論，認為言論「嚴重污衊並傷害為國犧牲的台軍官兵」。此事引起台灣媒體界一陣譁然，這也是台灣媒體第一次公開挑戰台軍近期的宣傳與無所不用的公關手段。

該社論指出，「民進黨政府可說是21世紀造神的典範，前參謀總長沈一鳴等高級將領，因為飛行員不慎造成飛機撞山，犧牲慘重，其實就是一場天候與人為綜合事故，造成無謂傷亡，卻因為選舉在即，非要將全國搞成『孝女白瓊』（台灣傳統喪葬文化的哭喊表演）般的鬧劇，以爭取一般民眾的政治認同。」該社論也質疑日前OH-58D的失事炒作，認為「陸軍直升機起飛後故障，下方皆民宅，當然無法降落，只好大角度返場後墜毀，馬上又出現『躲避民宅』的神話，直升機就是需要空間降落，民居聚集處本來就無法降，還來躲避民宅（為此殉國）的故事。」

台軍國防部在聲明稿中指出，「對於任何突發意外事故，無論是否造成官兵殉職，本部均以嚴謹、負責的態度查明肇因，從未以『造神』方式掩蓋。沈前總長等八位將士，受到國人緬懷與尊敬，系因長期克盡職則與無私無我為國家犧牲奉獻而感動國人所致；本次OH-58D戰搜直升機不幸墜毀事件，確切失事原因尚待調查，然依本次飛行員向塔台所宣吿的故障情況，系屬緊急狀況，依該型機緊急操作程序規定，必須儘速立即落地；以當時任務航線及飛行軌迹判斷，飛行員若未選擇折返，恐將造成無法預測的地面傷亡情形。飛行員以犧牲自己來保護同胞的生命財產安全，值得國人致上最高的敬意。」

聯合報社論也寫到，「誇大宣傳沈一鳴的死難，以及創作飛行員躲民宅的故事，無非是轉移焦點，藉着讓你尊敬死者，從而忽視飛行員可能面對天候突變，缺乏足夠應變能力，忘記了發動機維修是否有人為疏失，乃造成動力不足，主旋翼轉速不足而故障。政府造神，死難者沒有因此添加光榮，恰恰相反，這是讓死難者的犧牲毫無價值，成了政客用來遮醜的政治工具。」

此外，對於近期珠多媒體爭相報道的台灣自制武器神話，聯合報社論也藉此批評，「造神之外，政府當然要創作我武維揚的無敵神話，不斷向民眾催眠台灣生產製造許多導彈，可以打到上海、北京之類的神話。台灣導彈自制能力，幾十年來，不斷進步成長精進，過往從來都不會如近幾年來如此浮誇吹牛。台灣能夠發射導彈打中上海、北京，這又如何呢？台灣之腹地相較於大陸，不知少了多少倍，所能承受打擊又是多少，復原能力又是多少？當你自身無法承受打擊，缺乏受害後的復原能力，你還要繼續這般的挑釁神話嗎？」

對於台灣自制軍火的誇大宣傳，近年來已經高漲到令人不可思議的地步。（陳宗逸／多維新聞）

這篇社論，是台灣媒體近年來，少見一針戳破台軍宣傳手段的犀利觀點，但是在台灣新聞界是一種禁忌看法，一旦說出口，就會被採訪單位視為不相往來對象，甚至遭到台灣政府與軍方的封殺，故此種議論，少有軍事專業媒體與記者，斗膽在公開論壇中發表。此次聯合報社論方式，對軍方作為採取批評，「逆時鐘」與台灣民意普遍的「敬軍」氛圍為敵，也是此次台灣國防部，第一時間跳出來譴責辯護的原因。

也因此，台灣國防部以罕見的高姿態譴責，認為「全軍官兵均秉持『國家為重、人民為先』的信念，無畏生死、無懼犧牲，這也是贏得國人尊敬的原因。少部分有心人士的惡意批評，不僅斲傷殉職將士的高貴情操，更是對家屬的二度傷害。國防部籲請外界公正評論，切勿以個人揣測或意識型態，扭曲台軍官兵戮力衛國的犧牲奉獻精神。」此種氣急敗壞的新聞澄清稿，也是近期內少有強硬的響應，對於軍方與媒體之間的脣槍舌戰，此事後續的化學反應如何，還待檢視。