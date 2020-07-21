雙城論壇將登場　台學者：柯文哲為兩岸互動留一扇窗

第10屆台北上海雙城論壇將於7月22日以視訊方式舉行。在兩岸官方中斷、對抗加劇的現狀下，雙城論壇成為唯一的兩岸官方交流平台。 對此，台灣師大政治學研究所教授曲兆祥指出，柯文哲在台灣抗中氛圍下堅持舉辦雙城論壇，主要是反對「台灣有什麼問題，就責怪中國大陸」這種非經科學驗證的邏輯；認為對抗並不能解決台灣的困境，因此一定要給兩岸互動留一扇窗，而雙城論壇就是這扇窗。

首屆雙城論壇2010年由時任台北市長郝龍斌與時任上海市長韓正在台北晶華酒店舉行，此後每年輪流主辦，今（2020）年輪到台北市，但因疫情影響改為視訊方式進行。

曲兆祥認為，柯文哲的兩岸態度只有政策沒有論述，若能進一步提出論述，將能吸引支持兩岸和平交流的深藍版塊。(Facebook@曲兆祥）

台北市府指出，今(2020)年論壇主題為「城市防疫交流與經濟合作」，討論後疫情時代如何讓經濟發展與疫情共存。將由台北市長柯文哲與上海市長龔正進行開幕致詞，由台北市副市長黃珊珊、上海市副市長宗明進行主題演講。

柯文哲日前曾表示，論壇真正目標是「不可以讓對方覺得絕望，對方覺得你完全沒有溝通機會，就會愈走愈極端」，兩岸還是要保持一個溝通管道。並重申「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」等「五個互相」。

對此，曾任柯市府公務人員訓練處處長4年的台灣師大政治學研究所教授曲兆祥指出，柯文哲的兩岸路線跟人格特質、職業經歷有相當大的關係，基本上是相信科學、反對任何事情沒有經過科學驗證就下結論，且反對「獵巫」。

他說，套用到政治上，柯文哲反對「台灣有什麼問題，就責怪大陸」，如台灣國際空間發展受限，直接推說是中共害的，只要台灣跟大陸脱鈎，台灣就沒事了。這一套邏輯並沒有經過科學驗證，而是民粹形成的，因此柯文哲認為在台灣一片獵巫、反中的氛圍中，還堅持自己「與大陸維持友善交流、溝通」的看法。

四年多來，兩岸關係持續下探，官方交流中斷，這也讓雙城論壇成為每年被檢視的活動。圖為2019年雙城論壇在上海舉行，柯文哲（左）與上海市長應勇（右）在開幕式握手。

曲兆祥表示，在台灣民粹抗中氛圍之下，柯文哲反其道而行，堅持續辦雙城論壇，是認為對抗並不能解決台灣的困境，因此一定要給兩岸互動留一扇窗，而雙城論壇就是這扇窗。

不過，曲兆祥也指出，柯文哲的兩岸路線發展有兩大問題，一是中美對抗的上層結構問題，這並不操之在柯文哲手中，只要美中對抗結構不變、台灣反中民意仍是主流，兩岸關係就不可能改變。

另一個問題是柯文哲的兩岸態度「只有政策、沒有論述」，若柯文哲能端出一套兩岸論述，說清楚「為什麼台灣要跟大陸友善交流」，在國民黨幾乎快放棄九二共識又端不出新東西的當下，那支持兩岸和平交流的深藍版塊未必不會被柯吸收，若再加上中美關係和緩，柯會有非常大的發展空間。

此外，國民黨籍台北市議員王鴻薇則表示，蔡政府完全沒辦法與大陸交流，國民黨的國共論壇也停很久，柯文哲能夠維持這個論壇已經相當不容易。雖然雙城論壇定調是城市交流，但至少比老死不相往來要好。而這次改用視訊舉辦，也減少很多困擾。

（綜合報道）