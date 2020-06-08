僅存的兩岸官方交流平台　台北上海雙城論壇力拚8月如期舉辦

在兩岸官方關係幾近破裂的當下，台北上海雙城論壇是兩岸唯一的官方對話平台，受到兩岸關係及疫情等因素影響，今年是否會照常舉辦，受到外界關注。對此，台北市副市長蔡炳坤6月7日表示，雙城論壇的舉辦時間、主題等，雙方都還在確認中，目標是拼8月如期舉辦。

柯文哲認為，沒有理由停辦雙城論壇，兩岸應該交流。圖為柯文哲赴上海參加2019年雙城論壇。（台北市政府供圖）

事實上，雙城論壇自2010年開始，由上海市與台北市政府輪流舉辦，至今已成為兩市之間重要的交流平台，相互借鑑市政治理經驗，雙方迄今簽署超過30項交流協議暨合作備忘錄，而今（2020）年是第11屆，由台北市作東。

另一方面，在蔡英文上台後，兩岸官方關係因缺乏政治共識，陷入冰封狀態。不涉中央政治立場、沒有中斷交流的雙城論壇，成為罕見的兩岸官方互訪交流平台，而柯文哲在過程中的「兩岸一家親」說法，使其以一介地方首長，在兩岸關係佔有一席之地。

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，6月7日，台北市副市長蔡炳坤指出，雙城論壇在不觸及政治議題下，會持續與上海交流，交流也將鎖定防疫經驗，雙方分享防疫成果及經驗。以台北市新冠肺炎防疫經驗為例，若學生、班級被要求停課，在線教學如何讓學習不中斷；還有北市府推動的口罩販賣機等防疫經驗，都會排入這次雙城論壇的討論重點。

蔡炳坤錶示，雙城論壇是務實的，不談國家定位等政治問題，而是從教育、文化、產業與防疫經驗，透過論壇互動合作。

蔡炳坤指出，今年輪到台北主辦，因疫情關係，要考慮上海來人必須檢疫，必須項目報準。包括舉辦時間點、討論的主論壇、子論壇等，目前雙方都還在確認中，會將防疫經驗列為論壇重點。

他強調，北市府目標是努力在八月間如期舉辦。但市府也將在線舉辦方式納入考慮，還是要看對岸態度。

雙城論壇成為碩果僅存的兩岸官方交流平台，讓柯文哲有對兩岸關係表態的舞台，但也加速其與民進黨關係的破裂。圖為2018年雙城論壇備忘錄簽署照片。（陳鄭為／多維新聞）

柯文哲此前曾表態稱，雙城論壇是台北與上海十幾年來的傳統，行之有年，沒有理由停辦，希望論壇規模不受疫情影響，比照往年規模舉辦。他說，「美國和前蘇聯冷戰時期也有交往」，「兩岸應該交流，不應該被無限上綱」。