巴拉圭駐台大使：中國大陸施壓建交　總統阿布鐸「斬釘截鐵」拒絕

台灣邦交國巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillen）今日（21日）表示，中國大陸政府近來對巴拉圭施加極大壓力，尤其是民間企業特別希望巴拉圭政府與中國大陸建交，但總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）已斬釘截鐵拒絕。

「中華民國台灣與巴拉圭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，巴拉圭駐台大使柏馬紹（左）出席大會。（中央社）

國民黨立委溫玉霞發起成立「中華民國台灣與巴拉圭國會議員友好協會」，今天在立法院舉行成立大會。目前該會會員共有23人，都是國民黨立委。

巴拉圭駐台大使柏馬紹參與成立大會，他發言時表示，台灣跟巴拉圭建交已經63年，巴拉圭也是台灣唯一在南美洲沒有間斷過的邦交國，盼藉由這個國會議員友好協會平台，打造更良好的互動交流；巴拉圭感謝台灣政府提供防疫與醫療物資，並協助巴拉圭醫護人員抗疫。

柏馬紹又表示，雖然巴拉圭與台灣邦誼堅定，中國大陸政府近來對巴拉圭施加極大壓力，尤其是民間企業特別希望巴拉圭政府與中國大陸建交。不過柏馬紹強調，巴拉圭總統阿布鐸曾公開表示只有台灣是真正朋友，所以斬釘截鐵向中國大陸說「不」；巴拉圭不僅對朋友真心忠誠，也有權利自己選擇朋友，邦誼將隨時間更為堅定。

台灣總統蔡英文（右）2018年10月在總統府與阿布鐸（左）共進晚宴。（中央社）

立法院秘書長林志嘉表示，中國大陸最近竭盡所能要「挖走」巴拉圭，巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，台灣實在不能承受再失去邦交國，希望除了兩地政府持續加強關係，民間及國會也能成為鞏固力量。

（中央社）