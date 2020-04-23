【新冠肺炎】傳台邦交國巴拉圭獲大陸捐助　台外交部：僅購買物資

新冠肺炎疫情持續，近期有消息稱，台灣邦交國巴拉圭的議員認為台灣只給了10萬片口罩「太少」，轉而向中國大陸進行求助，而大陸方面此後運送了約41噸的物資。 對此，台灣外交部稱，巴拉圭對台灣的幫助表示了感謝，而巴拉圭從中國大陸獲得的物資也並非捐助，而是購買所得。

台外交部發言人歐江安於4月22日出面稱，為因應及協助友邦共同抗疫，台灣之前已捐贈巴拉圭口罩128萬枚（含就地採購與國內產製）及台產熱像儀等防疫物資。台灣將在兼顧台灣防疫產能的前提下，依據巴方需求繼續提供必要的協助。巴拉圭政府及人民對台灣及時馳援，展現兄弟之邦的情誼，均透過不同管道表達由衷謝忱。

歐江安進一步表示，有關媒體披露「中國援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資」相關報道並非事實。巴拉圭政府前已公開說明，該批物資是巴國經銷商聯合向中國採購進貨，其中部分物資將轉售巴國衛生部，供應各級醫療機構及衛生人員使用。巴國政府已經特別澄清，實情並非如部分媒體誤報為中國無償援贈。

有消息稱，台灣駐巴拉圭大使離任，這可能影響台灣和巴拉圭外交關係。對此，歐江安說，台灣駐巴國大使周麟即將卸任返國，此為外交部人員的正常輪調作業，並非召回國內。