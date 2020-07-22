【雙城論壇】上海市長龔正台北市長柯文哲同提「兩岸一家親」

2020年台北上海雙城論壇7月22日登場，本次論壇以視訊方式舉行。 台北市長柯文哲表示，他對兩岸關係的態度就是務實，兩岸間歷史文化相連，交流比斷流好，互相諒解最重要，應透過相互學習取長補短，兩岸一家親比仇好，透過對話共同面對問題，解決問題。 上海市長龔正致詞時指出，疫情可以阻礙我們面對面，不能阻礙我們兩岸同胞心連心，「讓我們秉持兩岸一家清，以此次論壇為契機，凝聚更多共識，加強交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力，為兩岸關係和平發展做出更大貢獻」。

雙城論壇今（2020）年邁向第11屆，主題為「城市防疫交流與經濟發展」，另設衛生醫療、智慧交通、產業經濟及區域治理等4個分論壇，雙方出席人員各約100人，與往年規模差不多。然因新冠疫情影響，論壇改採視訊方式進行，且避開華為、Google，採用雙方都能接受的「思科系統（Cisco System）」，並且首度未簽署交流合作備忘錄及互贈禮品。

台北市市長柯文哲致詞。（網絡圖片）

柯文哲致詞指出，雙城論壇自2010年起，已經邁入第11年，經過許多風雨和紛擾，但我們都沒有退卻一一克服困難來舉辦，因為這個論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要管道。藉著雙城論壇，兩岸在互信的基礎上持續交流，累積彼此的善意，這有助於兩岸關係朝向正面發展。

柯文哲強調，自己對兩岸關係的立場都是一致的；處理兩岸事務的態度就是 「務實」，從 2015年首次參加雙城論壇到現在都沒有改變，終究兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切。「到今天，我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。

上海市市長龔正致詞。（ETtoday）

柯文哲重申，自己一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」，其中「互相諒解」最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。我也一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事兩岸交流活動，其目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。

柯文哲表示，大家都希望和平相處、和平發展，共同追求兩岸更美好的未來；雙方在互信的基礎上，把人民的福祉擺在第一位，透過對話共同來面對問題，共同來解決問題。去年的雙城論壇首度跨出上海市，走訪長江三角洲經濟圈，也直接接觸到在中國奮鬥的台商及台生，聽取他們的實際需求與寶貴意見。

龔正致詞指出，雙城論壇2011年以來，多年來在經貿、科技、教育、衛生、青少年交流等領域取得豐碩成果，為兩地民眾增進了解、增添福祉，兩岸同胞感情越來越深厚，心靈越來越契合，可以說兩市交流已成為兩岸城市交流的典範。

柯文哲接受媒體採訪。（譚英瑛／多維新聞）

他表示，今年受疫情影響，透過視訊方式舉辦雙城論壇，再續雙城佳話。值得安慰的是，上海台北都經受住疫情嚴峻考驗。疫情可以阻礙我們面對面，不能阻礙我們兩岸同胞心連心。元宵佳節，上海花燈點亮台灣鼠年燈節，端午時節，滬台兩市開展萬水千山粽是情的雲交流活動，並在抗疫吃緊的時刻，兩岸市民相互傳遞關心關愛，充分彰顯兩岸同胞守望相助、共克時艱的深情厚意，面向未來讓我們共同譜寫雙城故事。

龔正強調，當前上海正在深入貫徹人民城市人民建、人民城市為人民的重要理念，加快建設國際經濟金融貿易航運等五個中心的國際大都市，具有多元開放精神的台北也正持續推進城市轉型升級，城市發展願景為我們兩岸合作提供更廣闊空間，讓我們秉持兩岸一家清，以此次論壇為契機，凝聚更多共識，加強交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力，為兩岸關係和平發展做出更大貢獻，為兩地民眾謀取更多福祉。