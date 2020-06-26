新冠肺炎｜首批境外生返台8人從港澳入境　需在防疫旅館檢疫14日

台灣新冠肺炎疫情趨穩，境外生返台政策備受關注。當局近日優先開放11個低風險國家及地區的應屆畢業生分批返台就學，其中包括越南、香港、澳門等，大陸則未在這一輪開放之列。 根據台灣教育部調查，周五（26日）中午首批7名來自香港的學生搭乘華航CI-910班飛抵達桃園機場，晚上還有一位香港學生搭乘澳門航空NX-620班機來台。

台灣開放境外生入境後，首批學生6月26日抵達桃園機場，四位台北大學的同學都穿著防護裝備。（聯合新聞網）

台灣中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放低風險國家及地區應屆畢業生分批返台就學，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、新西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，符合資格共2238名。

根據各大專院校呈報名單，教育部周四（25日）批准62名來自香港及澳門的學生入境，其中香港佔36人，澳門則有26人。周五當日有8名香港的應屆畢業生返台 ，其中7位從香港、1位從澳門搭機入境台灣。

據悉，境外生經單一櫃台報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館。境外生到達防疫旅館後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口。結束檢疫後，即可返校就學。

民團「境外生權益小組」6月5日下午在教育部外持布條陳情，指出台灣是防疫模範生，檢疫能量已夠容納境外生，盼分批讓境外生入境。（中央社）

至於大陸學生未在台灣這一輪開放之列，國台辦發言人朱鳳蓮上周四（18日）表示，從疫情發生到現在，民進黨當局一直針對從大陸返台的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施，嚴重損害了他們的正當權益。

她呼籲民進黨當局應正視陸生和兩岸婚姻家庭的合理需求，尊重他們希望返台就學、實現家庭團聚的正當要求，盡快取消歧視性措施。

（綜合報道）