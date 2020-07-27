高雄市長補選｜李眉蓁家姑站台助選　稱「說假話胸部會變小」惹議

國民黨高雄市長候選人李眉蓁周日（26日）下午舉行「女力後援會成立大會」，其家姑上台發言時稱讚李眉蓁是好女兒、好媳婦、好議員，也會是好市長，結束致詞時更語出驚人「我所講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」，一言引發爭議，被敵營和網絡輿論批評「沒有性別意識」、「低級笑話」等。 不過，有國民黨議員反駁稱，這只是一句輕鬆的玩笑話，是一位家姑對媳婦的疼惜，盼外界別想得太嚴重。

李眉蓁的家姑在台上表示：「我把我們家的最愛，送給高雄市民」，她看到媳婦為選戰被攻擊、抹黑，相當心疼，鼓勵媳婦勇往直前，家人會當她最堅強後盾。家姑的致詞也讓李眉蓁數度落淚。李眉蓁說，民進黨打著假民主旗號在分贓資源，又針對自己涉論文抄襲一事稱，「我的學歷並不重要，重要的是高雄的未來」，強調「我從沒離開高雄，是正港高雄的女兒」。

對於家姑的「說假話胸部會變小」論引發爭議，李眉蓁回應稱，她的家姑本來就很幽默，高雄人其實就是接地氣，「我婆婆不是公眾人物，也不是政治人物，我覺得她就是表現自然的自己她自己。」

對此，時代力量高雄市議員黃捷批評，這是低級玩笑，反問「胸部大小與道德操守到底有甚麼關係？跟擔任市長的能力又何干？再者，身為女性，居然公開在造勢場合強化對於女性身體的刻板印象，這就是一種body shaming身體羞辱」，批評李眉蓁家姑「配合男性凝視來物化女性，陷入乳房迷思，成為女性的豬隊友」。

黃捷又質疑，李眉蓁不僅不出來澄清、道歉，甚至覺得這是幽默、接地氣？「作為一個市長參選人，性別意識竟如此低落，如果真的當上市長，未來高雄市性別環境豈不大倒退？」

對此，國民黨高雄市議員邱于軒在Facebook以「女人何苦為難女人」為題發文，呼籲大家別總用台北觀點看事情，身為台北女兒、高雄媳婦的自己，很能理解南部人的輕鬆幽默。邱于軒說，這只是一句輕鬆的玩笑話、一位家姑對媳婦的疼惜，盼外界別想得太嚴重，高雄選舉沒有台北政治這麼肅殺，「政治可以很輕鬆！不要這麼『胸』啦！」。

陳其邁27日上午走訪高雄市美濃區體驗客家文化時，受訪表示，自己醫學院畢業，沒有聽說過「說謊胸部變小」這種說法。（中央社）

陳其邁：醫學院畢業沒聽過這種說法

民進黨高雄市長候選人陳其邁則在27日上午，被傳媒問及李眉蓁婆婆的「說謊胸部變小」言論時，表示他是醫學院畢業，過去沒聽過這種說法，選舉還是應該聚焦在政策上，也應該特別注意發言，不要引起不必要誤會。陳其邁說，希望李眉蓁趕快端出政策，回歸選舉主軸，最重要的是將論文抄襲事件說清楚。

（聯合報）