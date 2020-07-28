台灣「威力彩」彩票史上最高頭獎開出　兩中獎人均分8億港元

台灣「威力彩」彩票周一（27日）晚上開出自2008年1月上市以來的最高頭獎，兩注均分31.24億元（新台幣，下同，約合8.27億港元），獎落台北及南投。 彩票商台灣彩券表示，中獎兩人均為電腦選號，南投中獎人當時購買彩票僅花200元就中15.62億元（約合4.13億港元）；台北市中獎者則花費5600元，中獎金額高達15.9億元。

威力彩頭獎27日晚間開出，其中一注獎落南投縣竹山鎮紫南宮旁商圈一家彩票投注站（圖），可抱走新台幣15多億元獎金。（中央社）

據中央社報道，今次頭獎由兩人瓜分，各得15.62億元，為史上第8高單注頭獎；貳獎則開出20注，每注可得約365萬元（約合96.5萬港元），大多為電腦選號中獎，也創下威力彩史上單期開出最多貳獎紀錄，

值得一提是，貳獎中的7注亦是台北的頭獎中獎者連帶中獎。據悉，威力彩投注分兩區，第一區要從1至38個號碼中任選6碼，該中獎者利用「電腦包牌」選號模式，買下7個數字用於第一區6碼的所有排列組合，搭配第二區1至8碼開出的所有可能性，一次花費5600元，贏得15.9億元。至於是否可能是集資中獎，台彩公司表示，在中獎人現身前都無法得知。

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該期威力彩總銷售注數1999萬3897注，僅11.7%有中獎，其中扣除中頭獎、貳獎的22注，絕大多數為稍微回本或小賺，完全沒中獎的比重則達約88.3%。不少網民在獎項開出後都難掩失望，直言「被財神爺拋棄了」。

網民熱議：

「早睡早起，別再做白日夢」 「做夢夢見號碼 對中3碼 才100...沒賺頭」 「我們還是乖乖工作唄~」 「一定有人中，但絕對不會是你我他」 「差一號我快昏了」

（中央社）