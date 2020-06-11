中山女中800萬元大獎後竟發現彩票是P圖　投注站老闆判監一年

中山市一名女子今年1月在當地一處中國福利彩票店購買了幾組「雙色球」號碼，投注額僅108元（人民幣，下同），卻中了近800萬元大獎。 之後該女子竟發現投注站根本沒有為她投注，而是通過電腦修圖技術製作了一張假彩票的圖片發給她，一場富貴夢最終落空。

「雙色球」是一種由中國福利彩票發行管理中心統一組織發行，在全國銷售聯合發行的福利彩票，目前是內地銷售量及關注度最高的彩票。

事主通過微信向一個投注站購買了幾組「雙色球」號碼，投注額為108元。（《廣州日報》）

1月9日，事主通過微信向中山市福彩中心開發區陵崗村一個中國福利彩票店購買了幾組「雙色球」號碼，投注額為108元。該投注站經營者覃某收款後，將事主下注號碼的彩票通過微信發給事主，以確認下注。當天晚上9點，事主對號碼時發現其中一組號碼中了一等獎，獎金高達近800萬元。

事主到該投注站兌獎時，才發現覃某之前並沒有為自己下注，而是通過電腦修圖技術修改了彩票，並把修改後的假彩票截圖發給了事主。覃某被捕後，警方從覃某處發現假彩票231張，彩票金額總額共3990元。

覃某已經承諾賠償事主15萬元，前期支付10萬元，事主為此出具諒解書，請求法院對覃某從輕處罰，給覃某一次改過自新的機會。近日，中山市第一人民法院一審判決，覃某犯偽造有價票證罪，判處有期徒刑1年，並處罰金6千元。

（《廣州日報》）