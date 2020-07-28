上半年赴台旅客僅126萬人次　全年觀光收益恐減逾3000億元新台幣

新型冠狀病毒肺炎被疫情在全球蔓延，台灣觀光局日前公布統計數字，今年上半年國際旅客來台僅得126.2萬人次，較去年同期大幅減少78.9%。 觀光局指，如果國際疫情未能緩和，預估全年國際旅客將較去年大減千萬人次以上。有台媒粗略計算，如此台灣全年觀光收益將會減少超過3000億元（新台幣．下同）。

觀光局統計顯示，今年1月疫情未爆發時，來台旅客量有近81.3萬人次。但自2月起，疫情不斷延燒多個國家，來台旅客量開始大幅縮減，例如在3月時跌至只有約7.8萬人次。尤其4月及5月，當月疫情橫掃全球，各國紛紛採取嚴格境管措施以遏制蔓延，導致來台旅客驟降至僅得二三千人次。

若下半年情況未改善，台灣國際旅客人數將大減千萬人次以上，觀光收益減損恐高達3734.5億元。（中央社）

據了解，台灣上半年入境人數前五名地方，依序為日本26.3萬人、韓國17.7萬人、港澳16.8萬人、中國大陸10萬人及越南8萬人。

台媒指，依據觀光局在2018年針對外籍旅客的「旅客消費動向調查」，來台旅客平均每人消費3.7345萬元。以今年全年旅客量狂減千萬人次計算，台灣的觀光收益減損金額恐高達3734.5億元，相當於6.5幢台北101大樓的造價，對航空公司、旅行社、國際觀光飯店、免稅店、機場相關業者、遊覽車、各式賣店等衝擊相當大。

另一方面，觀光局官員透露上月時來台旅客量已回升至7491人，其中以東南亞來台人數最多，有4184人。官員分析，6月起各國疫情稍見緩和，當月的商務客與華僑來台人數開始增多。但官員坦言，若國際疫情依然嚴峻的話，下半年各國依然會實施嚴格境管，來台人數會與上月差不多，最多會在8月時，有3萬多名境外學生回台就學。

（綜合報道）