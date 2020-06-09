台觀光局推姓名有「龜」者免費登龜山島　立委：誰起名叫「龜」？

台灣觀光局日前推出宜蘭龜山島開放觀光20周年慶活動，姓名中有「龜」字的民眾8月1日可免費登島，但就引起不少網民質疑，連國民黨立法委員葉毓蘭也在Facebook發問「誰的名字會取龜？」，認為觀光局是在討罵。 對此，觀光局人士回應表示，確已在宜蘭、台南找到名字有龜字的民眾，且資深藝人蔡閨本名是蔡蠵龜，名字中同樣也有龜字。

日前，台灣中央流行疫情指揮中心宣布放寬防疫相關規範、展開防疫新生活，呼籲民眾只要做好個人防護就能盡情出門旅遊。觀光局東北角風景區管理處亦宣布，龜山島開放觀光20周年慶將全面啟動，希望藉此振興觀光。

龜山島是位於宜蘭縣蘭陽平原東面的太平洋上一座火山島。（台灣觀光局）

管理處指出，8月1日將舉行登島活動，姓名中有「龜」字的民眾，將可免費登島一遊，限額20人額滿為止，並號召曾在龜山島生活的民眾、警察、官兵及醫護等回來一趟。管理處說明，1977年以前龜山島都有人居住，後因軍事需要，當地居民才遷至台灣本島，希望藉由活動讓島民們重拾過去生活記憶。

未料消息一出卻造成廣大討論，嗆聲不斷，民眾紛紛表示「到底誰的名字裏會有龜？」，甚至揶揄是「史上最扯優惠活動」、「超沒誠意」：

「應該要說同音字也行吧」 「龜孫子有龜啊」 「龜仙人、傑尼龜、忍者龜」 「龜梨和也快來台灣」 「名字有龜，小時候被罰寫一定會寫到哭」 「只想到日本人，但現在日本人也進不來啊」 「杜甫的詩，江南逢李龜年」

國民黨立委葉毓蘭也在Facebook發問「誰的名字會取龜？」，認為觀光局是在討罵。她表示，「沒有聽過龜兒子、龜孫子都是罵人的話嗎？不是文雅不文雅的問題，而是這個字的筆劃實在很多」，而她對自己名字的筆劃也不滿，小學時羨慕名叫丁一、丁二、王中、王大的人，因為每次考試當她寫完名字，別人已先作答5題了。

台灣女星蔡閨（左）本名「蔡蠵龜」，她表示是父親出門看到一隻綠蠵龜得到靈感。（蔡閨Facebook）

不過也有民眾幫忙緩頰，認為觀光局也是美意一場。觀光局東北角風管處長陳美秀也發出澄清，並不是空穴來風、天馬行空，已找到東北角沿線大溪社區的龜山裏就有一位民眾名叫「吳龜雄」，台南亦有一名叫「吳龜×」的民眾。此外，資深藝人蔡閨本名是蔡蠵龜，名字中同樣也有龜字。管理處歡迎網民一起來參加20周年相關活動，該處正研究增設其他優惠。

藝人蔡閨的父親因外出看到綠蠵龜（圖）而為其起名「蔡蠵龜」。（網上圖片）

值得一提是，藝人蔡閨曾表示，自己住在澎湖的父親外出看到「綠蠵龜」而為她起名蔡蠵龜，她的妹妹則叫蔡蠵瓜。她又指不覺本名特別，只是小時候覺得寫名字很累，後來才改名蔡閨。看到觀光局尋「龜」啟示後，蔡閨也開心在Facebook分享消息，寫下「今天開始請稱呼我～龜島主」。

（綜合報道）