慘遭起底｜超性感比堅尼照瘋傳　台女控台媒及Fb專頁洩個資損名譽

台灣20多歲的林姓女遊客，去年偕男友在菲律賓長灘島遊玩。由於林女所穿的比堅尼過於暴露，結果驚動警方被罰款2500披索（約378元港元）。 林女不滿有台灣傳媒「東森電視台」及Facebook專頁「子迂的蠹酸齋」引用菲律賓媒體的報道，以致她及男友的身份曝光，遂提告個資被洩漏、名譽受損，分別求償120萬元（新台幣．下同）和60萬元，同時要求後者須刊登道歉啟事。

林女的照片網上瘋傳，導致她與男友均被網民「起底」

案件周二（28日）在台北地院首度開庭，東森電視台的律師在受訪時強調，作出報道只是要提醒民眾，出遊時要遵守當地法律及風俗民情，避免觸法而導致個資曝光。至於「子迂的蠹酸齋」的陳姓負責人則稱案件已進入司法程序，不方便表示意見。

據此前報道，林女與男友在長灘島著名的白色沙灘旅遊。當時林女身穿一套白色比堅尼，其後曾經換上同款的紅色比堅尼。但兩款比堅尼都相當性感暴露，上身的布料僅僅是兩條細線，下身亦近乎是T-back。「有著等於無著」。

林女的男友事後表示，林女本穿着樸素的白色洋裝在沙灘玩水，是他後來看到有店家販賣一款造型較裸露的比堅尼，於是就跟林女提議玩「大冒險遊戲」。林女落敗後，就依要求穿上該套比堅尼。林女男友指，雖然該套比堅尼確實很「OVER」，但認為沒有「露點」應該就不會觸法，並強調林女當時有貼胸貼，不會「露點」。只是沒想到會被當地人偷拍，而且警方承諾照片不會外流及見報，結果卻在事發後全部曝光。

（綜合報道）