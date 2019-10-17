台女超性感「一條繩比堅尼」遊菲律賓被罰　男友批菲警未如約保密

台灣一名20多歲的女遊客日前偕男友在菲律賓長灘島遊玩，由於所穿的比堅尼過於暴露，被警方罰款2500披索（約合378元港幣）。 事隔後日，涉事台女的男友今日（17日）透過傳媒發出聲明，還原事件的來龍去脈。他稱一切的起因是「大冒險遊戲」，又批評菲警未如約保密，將事件曝光。

台灣女遊客的穿着引起當地人熱烈討論。（Facebook截圖）

據當地傳媒報道，一名台灣女遊客日前與男友在長灘島著名的白色沙灘旅遊，當時她身穿一套白色比堅尼，其後亦曾經換上同款的紅色比堅尼。但兩款比堅尼都相當性感暴露，上身的布料僅僅是兩條細線，下身亦近乎是T-back，「有着等於無着」。

涉事台女的男友今日透過《三立新聞》發出聲明澄清。他表示會將責任一肩扛起，又指事件傳開後，造成女友很大的壓力，懇請大家「不要再怪罪女方」，對於帶給外界不良示範，他自己會好好檢討。「面對這次的事情，我為我個人行為，造成的問題，鄭重道歉、感到萬分遺憾及懊悔。」

事件源於「大冒險遊戲」

涉事台女的男友指，10月9日他們抵達長灘島，女友本來穿著樸素的白色洋裝在沙灘玩水，後來他看到店家販賣一款較裸露的造型比基尼，於是跟女友提議玩「大冒險遊戲」，女友輸了後，就依要求穿上這套比基尼。

他們認為，雖然這套泳裝確實很「OVER」，但沒「露點」應該不會觸法，「若不是合法泳裝，怎麼會在當地店面販售呢？」，並強調女友有貼胸貼，沒有「露點」疑慮，只是沒想到竟被當地人偷拍。之後更被警察攔下，強迫他們赴警局說明。

據了解，事件中的微型比基尼從1995年開始流行，在知名購物平台亞馬遜，還能找到各種款式，微型比基尼挑戰以最少布料遮住三點，再用細繩撐住防止走光。（amazon）

涉事台女的男友又稱，警方最後決定對他們開出一張2500披索的罰單，繳錢就能離開，否則要拘留。為讓旅程平安順利完成，他們簽下罰單。沒想到事情卻沒有因此落幕，更被當地媒體廣泛報道。事主稱，菲傳媒的報道內容失實，當中寫道的「女友說自己在台灣常這樣穿」更屬子虛烏有，因為全程都是他與警方對話，女友完全沒跟警方交談。他透露，女友在得知被偷拍後，情緒幾乎崩潰。

當事人在聲明中表達強烈不滿，「在這裡我要指控菲律賓的報導，完完全全不屬實情，惡意毀謗個人名譽」，並質疑菲律賓警方的處理方式充滿瑕疵。例如，警方原本稱他們沒有觸法，但罰單引用的法條，稱他們「拍照者拍攝下流照片之行為」；警方承諾照片不會外流和見報，卻在事發隔天全部曝光。