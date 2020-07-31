台男大學筆記字體工整如電腦打印　還手繪超精美插圖獲網民大讚

在學生時期大家上課都會抄下滿滿筆記，以便日後可以複習，近日台灣有網友分享自己大學聯考時的筆記，工整的字跡配上精美的圖畫，讓許多人看了不禁驚呼「這根本是教科書了吧」，更直呼原PO為筆記神人。

日前一名網友在Facebook社團「爆廢公社」貼出多張筆記照片並提到，雖然已經畢業多年，但這些筆記都是在準備大學聯考時，陪他度過無數個熬夜苦讀夜晚的重要寶藏，並表示他真的捨不得把這些筆記丟掉，於是PO文與大家分享。

點圖放大看看有多精美：

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原PO工整字跡和精美圖片在短短兩天內就吸引一萬多人按讚、一千多人留言，網友們紛紛大讚「這可以直接印刷成冊了」、「比國立編譯館的還精美」、「強迫症的看了好舒服，通體舒暢」、「你的字跟印出來的一樣」、「這字體很獨特，又好像電腦字體，太強大了」、「你說是課本我都信了」、「果然高手在民間」、「這是傳家寶等級的吧」、「可以賣自己的筆記，會賺錢」。

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