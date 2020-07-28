台灣金馬獎Ｘ中衛口罩　設計時尚高貴如名牌　每片圖案皆獨一無二

台灣金馬獎宇宙與中衛的口罩宇宙「強強聯手」跨界合作，今天宣布推出聯名口罩，勢必又掀起搶購熱潮！

金馬執委會先前公布大同全新客製金色電鍋的金馬獎入圍者貴賓禮品，日前再曝光與CSD中衛聯名量身訂做的兩款「金馬中衛聯名口罩」（點圖放大瀏覽）：

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口罩設計以沉穩黑色為底色，搭配金馬招牌的金色LOGO，恣意揮灑的綠、紫、橘、紅、黃、藍等特殊色塊，也象徵著電影人獨一無二的創作精神。「金馬中衛聯名口罩」採用最新數位印刷技術製作，讓同一塊布面上印有不限長度的圖案，使得裁切下來的每一片口罩都是獨特的印花構圖。

除了兩款限量的金馬聯名口罩，本屆金馬獎入圍者還將獲得由CSD中衛客製專屬的限量口罩禮盒，「金馬中衛聯名口罩」販售相關訊息，預計在10月對外公布。熱烈報名中的第57屆金馬獎劇情長片、紀錄片與動畫長片及金馬創投會議、金馬國際影展等各項活動，都即將於7月31日截止報名。

2017年為金馬獎七大獎項入圍者設計的大同電鍋，引發轟動爭搶，今年不僅推出全新的客製金色限量款電鍋，更擴及所有金馬獎入圍者皆可獲得。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：這回鍍金了！金馬獎與中衛合作，限量推出兩款聯名口罩，每一片都是獨一無二】