李登輝逝世｜洪秀柱：台灣政治文化未能進入穩定責在李登輝

台灣前總統李登輝7月30日晚間7時24分病逝，終年98歲。對此，國民黨前主席洪秀柱7月30日深夜，通過facebook發文哀悼。不過，洪秀柱仍指出，在李登輝任內，台灣從動員戡亂到民主，卻又從民主進入黑金；從僵化的一個中國路線到務實的一國兩區，卻又從一國兩區岔出「特殊兩國論」；從穩定負責的一部憲法，修成有權無責的半總統制，台灣的政治文化最終未能進入穩定，責任也在李登輝。 台灣統派大老、新黨名譽主席郁慕明則說，李登輝聲稱「祖國是日本」，且出賣釣魚島，李大概也免不了「民族罪人」的定位。

前國民黨主席洪秀柱7月30日晚間發文哀悼李登輝，表示李登輝讓台灣從民主走向黑金。 （楊騰凱／多維新聞）

洪秀柱表示，「及其老也，戒之在得」，1996年的選舉，如果李登輝能夠從善如流，急流勇退，一如美國的前總統華盛頓，揹着一袋豆子回家種地；或是像他自己所承諾的「去傳福音」，那他今日的歷史定位必將是史詩級的讚頌。她稱，但是歷史是殘酷的，只有結果、沒有如果；無論如何，希望李登輝的過世，代表着一個台灣價值混亂時代的結束。

洪秀柱總結，「生命的終點是塊無字碑，石碑可以由你預定，但是碑文卻不由你撰寫；即便是呼風喚雨的強人，最終仍需面對上天與歷史的審判，掌握權柄的人，戒之、慎之。」

另一方面， 郁慕明7月30日晚間也在Facebook上表示，他對李登輝的評價是「本來可以是兩岸偉人，後來選做台灣強人，最後難逃民族罪人！」他稱，本來兩岸可以逐漸步上正軌，尤其大陸並無併吞台灣之意，只求共同締造統一的中國，台灣甚至有機會主導和平統一，但李登輝兩岸政策大轉彎，走上「兩國論」之路，更在台灣大搞「去中國化」教育改革，台灣從此陷入泥淖。

郁慕明指，李登輝放棄成為兩岸偉人，選做台灣強人，扶持民進黨鬥爭國民黨內同志，卸任後依然操縱枱灣政治，沉迷權鬥；至於在整個中華民族的歷史上，聲稱「祖國是日本」、出賣釣魚島的他，大概也免不了「民族罪人」的定位。