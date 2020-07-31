【李登輝逝世】江啟臣：愛憎褒貶都劃下句點，功過留待歷史評價

台灣前總統李登輝7月30日晚間病逝，國民黨主席江啟臣隨即在facebook粉絲專頁發文表示哀悼。 江啟臣指出，李登輝辭世，走完精彩傳奇的一生，台灣歷史也翻過一頁。他說，李登輝任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、台灣總統直選，並成為中華民國第一任民選總統，其推動民主轉型的影響，不能抹滅，而李長期擔任國民黨主席，也讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受，所有愛憎褒貶都隨着李的辭世而劃下句點，功過評斷留待後人。

國民黨主席江啟臣7月30日晚間發文致哀李登輝，當地時間7月31日受訪時稱，李登輝的功過留待歷史評價。 （多維新聞）

江啟臣在7月31日受訪時，再次強調「李登輝的功過應該留給歷史做評價」。他稱，李登輝不管是對台灣民主轉型的深刻影響，還是過去政府擔任重要職務、國民黨主席等，都是在台灣歷史上重要的一頁。

江啟臣表示，李登輝的一生經歷過很多不同的時期，從日據時期到台灣的民主化，李登輝擔任的職務非常多，從第一任民選總統到國民黨主席，之後也離開國民黨，這些不同的階段對於不同人都有不一樣的感受，自然會有不一樣的想法跟啟發，這就尊重每一個人對於李登輝的感受跟想法，當然對於李登輝的功過，就應該留給歷史做評價。

現場媒體問及國民黨是否會到靈堂致意？江啟臣答稱，此時此刻希望李登輝安息、家屬可以節哀，當然也希望李登輝的後事可以完滿，但在後事的安排，就尊重家屬及治喪委員會的安排，至於是否去靈堂弔唁，因為這是昨晚（7月30日）才發生的事，未來還是要看家屬及治喪委員會的安排來決定，再找適當的時間去。