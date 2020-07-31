高雄市議會議長補選　國民黨候選人曾麗燕當選

高雄市議會於7月31日舉行議長補選，國民黨推出的議長候選人曾麗燕，以35票比27票，勝過民進黨人選張勝富，國民黨成功守住高雄市議長寶座。

國民黨聲明表示，感謝高雄市副議長陸淑美，和高雄市議會國民黨團成員團結一致支持曾麗燕，以及無黨團結聯盟支持，讓曾麗燕在第一輪就順利以過半數的35票當選，國民黨將延續這次團結的精神，全力衝刺高雄市長補選，期盼市長候選人李眉蓁也能在補選中勝出。

國民黨稱，高雄市議長補選對於高雄政局發展影響深遠，黨團成員一致支持黨提名的人選，展現高度團結向心，也激勵了全黨士氣，新任議長嫻熟市政以及議會運作，相信一定能持續扮演議會領頭羊的角色，監督市政，造福高雄市民。

針對高雄議長補選，曾有國民黨中常委公開指責國民黨主席江啟臣，指江未協調好，此話將江激怒，江當場表示他曾在已故議長許崑源靈前發誓，會盡力守住高雄議長位子，隨後更豪賭「高雄市議長若沒選上，主席也不當了！」

國民黨秘書長李乾龍在接受廣播專訪時表示，若議長沒有了，市長也不用選了，他跟江啟臣都要走路。之後傳出台前立法院長王金平出馬協調，擺平高雄地方的不滿，讓藍營黨團「歸隊」，終有高雄市議長的勝利。