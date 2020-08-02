挺過滅黨危機　達法定人數台灣民眾黨黨員大會召開

台北市長柯文哲去年成立台灣民眾黨，今日（2日）於桃園召開黨員大會。據規定，必須要有一半黨員出席或繳交委託書，才能順利成會，是否過關備受外界關注。 民眾黨下午宣布，有效黨員人數未如民眾黨先前號稱的逾1萬人，而今日出席人數為2610人、委託書2531份，總人數逾5千人，已達法定人數，並宣布開會。台媒紛紛稱台灣民眾黨逃過「滅黨危機」。

民眾黨黨員大會在桃園的國立體育大學體育館舉行（點圖放大）：

據台灣政黨法規定，政黨成立後，至少每2年要召開一次黨員大會。黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權；黨員大會或黨員代表大會的決議，應有黨員或黨員代表2分之1以上出席，出席人數2分之1以上之同意。

民眾黨發言人蔡峻維表示，民眾黨一開始盤點的時候黨員人數約1萬1千人，扣除重複、資料錯誤超過1500人，實際黨員人數低於1萬，經7月30日舉行中評會認證過的黨員人數為8068人。但今天仍有之前聯繫不上而被排除在總黨員人數外的黨員來到現場報名，因此實際黨員人數仍在統計中，但評估總黨員數將不會破萬人，並不影響召開黨員大會的合法性。

台媒報道指，本次民眾黨黨員大會在桃園的國立體育大學體育館舉行，上午11時就陸續有黨員報到，除了自行到場或包車，多數黨員是搭乘機場捷運前往。中午12時過後，出現較明顯人潮，不僅機場捷運車廂內客滿，體育館外排隊待入場的黨員隊伍也越排越長。

（綜合報道）