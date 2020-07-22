【雙城論壇】兩岸關係試卷打幾分？　柯文哲自評「不及格」

台北上海雙城論壇於7月22日舉行，因新冠肺炎疫情之故，本次論壇改以視訊進行。台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲於致詞時則重申「五個互相」，更強調當中的「互相諒解」最重要。 接受媒體採訪時，有媒體要求柯文哲自評本次的兩岸關係「考卷」分數，柯文哲坦言，「這張考卷不會及格」，美國那邊考65分，大陸那邊考55分。

柯文哲本次論壇上未在致詞時拋出新論述，依舊重申過往所提到的「一家親」與「五個互相」，柯文哲表示，他對於兩岸關係立場都是一致的，就是「務實」，這從他2015年首次參加雙城論壇都從未改變；柯文哲主張「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的「五個互相」。

由於疫情之故，本次上海方則以視訊參與論壇，故在開幕式末，雙方則以視訊方式「合照」。（譚英瑛／多維新聞）

柯文哲特別點出，藉着雙城論壇，他希望在大陸的台灣人能被善待，「同時我們也會善待在台的大陸人民」。柯文哲在開幕式後接受媒體聯訪時更重申，自己不贊成以「意識形態來升高兩岸人民之間的仇恨」，他更覺得台灣一方面對大陸經貿往來密切，另一方面又鼓動「仇中」，這是有「戰略上的矛盾」，呼籲兩岸應想辦法解決問題，而非讓人民產生更多仇恨。

媒體詢問，在國民黨青壯派挑戰九二共識後，柯文哲可望將取代國民黨在兩岸交流上的「話語權」，對此柯文哲則直言，「哎呦，不要想那麼多」，他只想解決兩岸間的實務問題；面對媒體詢問怎麼沒在論壇致詞時講出新的兩岸論述，柯文哲表示，兩岸論述能維持現階段就不錯了，畢竟當前兩岸關係倒退，故能維持既有論述就好，「我也沒有打算在現階段有更多的論述」。

面對媒體詢問為何沒提出新兩岸論述，柯文哲則坦言，能維持當前兩岸論述就不錯了。（譚英瑛／多維新聞）

至於有媒體要求柯文哲自評本次的兩岸關係「考卷」分數，柯文哲坦言，「這張考卷不會及格」，美國那邊考65分，大陸那邊考55分，更打趣說，「也許日本那方考卷看看能否考高一點！」

雙城論壇今（2020）年邁向第11屆，主題為「城市防疫交流與經濟發展」，另設衛生醫療、智慧交通、產業經濟及區域治理等4個分論壇，雙方出席人員各約100人，與往年規模差不多。然因新冠疫情影響，論壇改採視訊方式進行，且避開華為、Google，採用雙方都能接受的「思科系統（Cisco System）」，並且首度未簽署交流合作備忘錄及互贈禮品。