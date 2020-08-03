國民黨：民進黨莫忘蔡英文「心中最軟的一塊」

國民黨於8月3日召開記者會，質疑蔡英文2016年提出的六大勞工政見跳票，督促民進黨勿忘蔡英文「心中最軟的一塊」，並安排國民黨革命實踐研究院青年草擬政見白皮書，針對低薪資高工時、勞保年金破產、勞檢與勞權教育等提出建議，隨機街訪民眾調查意見。

國民黨當地時間8月3日召開記者會，質疑蔡英文2016年提出的六大勞工政見跳票，督促民進黨勿忘蔡英文「心中最軟的一塊」。 （截自國民黨直播）

國民黨指出，2016年競選時蔡英文提出六大勞工政見：縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工等，基本上都未見實質改善，2018年台監察院還因為非典型勞動批評蔡政府，最低工資法、勞動派遣專法在民進黨執政四年期間也未被落實，選前對勞工的承諾一一跳票。

國民黨強調，根據勞動部統計，2018年將近一半30歲以下年輕人，每月薪水不到3萬元，未來若物價指數成長、薪資繼續凍漲，很多年輕人將面對更沉重的經濟壓力。關於勞保問題，國民黨質疑，台勞動部年初發布的精算報吿已警吿執政黨近10兆的勞保潛藏負債，預計在2026年會破產，為什麼政府還不出面向民眾說明如何解決10兆破口？國民黨要求政府確保勞保基金的永續性。

國民黨稱，國民黨預備提出自己的勞權政策白皮書，內容包含降低工時、提高基本薪資、友善勞工權益、解決勞保問題、強化勞檢等，並稱據其上街隨機訪問民眾的結果，有九成以上受訪者對白皮書建議表示支持。

國民黨表示，相信勞動權益是普世價值，不可忽視，無論工資、工時、勞保乃至於全民勞權教育都需要被人民重視，蔡英文上任時曾說「勞工是心中最軟的一塊」，但執政多年勞工權益未見顯著進步，強烈呼籲執政黨重新檢視勞工權益問題，政府必須更積極說明未來改善方向，實現承諾。