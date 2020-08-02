電影《八佰》定檔8月21日　去年因遭質疑美化國民黨抗戰撤銷檔期

內地講述抗日戰爭時期故事的電影《八佰》，原定去年7月5日公映，但卻遭質疑「過度美化國民黨抗戰」，繼被取消上海電影節首映後，還遭撤銷檔期。 時隔1年有餘，該片官方微博今日（2日）發布消息稱，定檔今年8月21日上映。內媒《澎湃新聞》指，在最近開幕的上海國際電影節論壇上，就傳出該片要上映的消息。

電影《八佰》定檔今年8月21日上映。（網上圖片）

▼ 圖輯｜電影《八佰》2019年的海報及劇照（按圖放大）

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《八佰》取材自1937年淞滬會戰末期，國民革命軍第88師524團防守上海四行倉庫事件。實際上只有400多人，但為虛張聲勢而對外宣稱有800人。由於四行倉庫與上海公共租界僅一河之隔，故整場戰鬥成功吸引國際社會注意，同時亦成功激勵當時全國軍民的抗日士氣。

值得一提的是，《八佰》是中國電影人首次完成全片IMAX攝影機拍攝的嘗試。

據內媒早前報道，《八佰》被指「存在重大政治問題」：其一是「用歷史碎片掩蓋歷史本質」，對於國民黨的抗戰「做嚴重違背事實的美化」；其二是，在 「護旗」橋段中，《八佰》被指大加張揚地展示「青天白日旗」，據一些左派人士的說法，這與2019年中華人民共和國70年大慶不符，不能作獻禮片。

管虎（左）與孫元良之子秦漢合影。（網路圖片）

事實上，在《八佰》去年發布的電影預告中，的確可清晰見到不少青天白日滿地紅旗飄揚的畫面。在宣傳影片期間，導演管虎還曾在微博發文指，他曾和下令留守上海四行倉庫的中國國民革命軍第88師師長孫元良之子、台灣演員秦漢合影。

而隨著事件發酵，有關爭議的焦點逐漸轉移至孫元良身上，共青團中央官方微博去年6月25日刊文《解讀：孫元良緣何引爭議》，稱無論是在國民革命戰爭、抗日戰爭還是國共內戰中，孫元良都有臨陣逃跑的經歷，諸如孫元良之類的國民政府高層是「民族敗類」，不能籠統劃歸「抗戰國軍」的概念，亦不能將國民革命軍將士在14年抗戰中的犧牲用作塗脂抹粉的道具。

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