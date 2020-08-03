夾公仔機竟放活鸚鵡　牠無助害怕四處逃　網民怒轟：鳥不是玩具

夾公仔在台灣相當流行，幾乎隨處都能看見夾公仔機，台主也發揮創意，提供許多特別的產品。不過近日卻有網民發現，某夾公仔機內居然放有一隻金太陽鸚鵡，玩家竟設法以鐵夾抓住鸚鵡，讓鸚鵡非常害怕四處竄逃，引發網民公憤。

有網民在Facebook社團「鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」貼出一則影片，影片內可見一部夾公仔機內，放有一隻活生生的金太陽鸚鵡，玩家設法以鐵夾抓住鸚鵡，將鸚鵡逼至機器內角落，放下鐵夾後鸚鵡害怕地飛走，玩家不死心，一共三次以鐵夾逼近鸚鵡，鸚鵡嚇得四處竄逃。

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發文的網民痛批「這樣的行為太惡劣了吧！」呼籲大家注意家附近的夾公仔機，希望能協助拯救可憐的鸚鵡。帖文迅速引發關注，吸引近4千人讚好、1千人分享。

有網民將帖文轉發至Facebook社團「爆怨公社」，並表示，分享影片的人已經打電話給機器負責人，但對方死不承認，也拒絕透露機器地點，「對方現在已經死都不接電話了」。

虐待鸚鵡的行為引發網民公憤，紛紛表示「誇張....你怎不在裏面被夾」、「我上次才轉發桃園的也是這個事件...怎麼現在又出現了...這個台主一定會有報應！」、「一點都不好玩，金金一臉驚恐的樣子令人心疼」、「真的好可憐的鳥寶」、「太過分了！鳥不是玩具耶！不愛鳥也不能這樣傷害呀！」。

（聯合新聞網、Facebook）